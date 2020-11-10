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فن

صابر الرباعي يختتم الموسيقى العربية بحضور وزيرة الثقافة.. صور

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 11:48 م
صدى البلد
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محمد نبيـل - محمد زاهر- عمرو سيد
اختتم المطرب التونسي صابر الرباعي الدورة الـ29 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بحفل كبير في حضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم التي حرصت على توزيع الجوائز للفائزين.

الدورة الـ29 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تضمنت 29 حفلا يحييها 93 فنانا منهم 81 مطربا ومطربة منهم صابرين النجيلى، حسام حسنى، محمد الحلو، مروه حمدى، محمد الخولى، ياسر سعيد، مصطفى سعد، امير الرفاعى، ولاء طلبه، احمد سعد، خالد سليم، فرح الموجى، ريهام عبد الحكيم، محمد شوقى، سامح منير، أحمد عصام، أميرة سعيد، حسناء، رحاب مطاوع، أيمن مصطفى، محمد متولى، وائل ابو الفتوح، شروق شريف، السيد وهب الله، أشرف وليد، كنزى، محمد الشرنوبى، حنان ماضى، عصام محمود، هُمام إبراهيم (العراق)، وائل جسار (لبنان)، ندى غالب، آية عبد الله، سعد رمضان (لبنان)، صابر الرباعى (تونس)، مصطفى النجدى، حنان عصام، أحمد صبرى، خالد عبد الغفار، عفاف رضا، سارة ذكى، سعيد عثمان، يحيى عبد الحليم، إسماعيل صادق.

 

وشارك بالمهرجان 12 عازفا هم عازف البيانو عمرو سليم، عازف العود باسم درويش، عازف الأكورديون وائل النجار، عازف الكمان جهاد عقل (لبنان)، عازف الجيتار وحيد ممدوح (الأردن)، عازف العود وليد سلامة، عازف البيانو حماده النجار، عازف التشيللو عماد عاشور، عازف العود ممدوح الجبالى، عازف الكمان محمد ظهير، عازفة القانون عفاف شكرى، عازف التشيللو يحيى المهدي.


كما شاركت بها 8 فرق موسيقية هى فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى، فرقة كايرو ستيبس بقيادة الموسيقار وعازف العود باسم درويش، أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، أوركسترا صوت مصر بقيادة المايسترو احمد عاطف، فرقة الحفنى بقيادة المايسترو هشام نبوى، فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجى، فرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو علاء عبد السلام إلى جانب 24 منتخبا من العازفين بقيادة كل من المايسترو سليم سحاب، المايسترو أحمد عامر، المايسترو محمد الموجى، المايسترو صلاح غباشى، المايسترو إيهاب عبد الغفار، المايسترو فاروق البابلى، المايسترو مصطفى حلمى، المايسترو عادل عايش والمايسترو هانى فرحات.


صابر الرباعي يختتم الموسيقى العربية بحضور وزيرة الثقافة.. صور
صابر الرباعي يختتم الموسيقى العربية بحضور وزيرة الثقافة.. صور
صابر الرباعي يختتم الموسيقى العربية بحضور وزيرة الثقافة.. صور
صابر الرباعي يختتم الموسيقى العربية بحضور وزيرة الثقافة.. صور
صابر الرباعي يختتم الموسيقى العربية بحضور وزيرة الثقافة.. صور
صابر الرباعي يختتم الموسيقى العربية بحضور وزيرة الثقافة.. صور

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