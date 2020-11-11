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رياضة

قفشة يتألق في تدريبات المنتخب المصري

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 05:16 ص
قفشة
قفشة
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مصطفى كرم
شارك محمد مجدي قفشة لاعب النادي الأهلي جمهوره بمجموعة من الصور له عبر  حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، من تدريباته مع المنتخب المصري.

وظهر قفشة في الصور بقميص المنتخب المصري مع بعض زملائه بالمنتخب استعدادًا لمواجهة توجو في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية. 

وانتظم محمد صلاح لاعب ليفربول ومحمد النني لاعب أرسنال ومحمود تريزيجيه لاعب أستون فيلا وأحمد حسن كوكا لاعب أولمبياكوس اليوناني في مران منتخب مصر مساء اليوم استعدادًا لمواجهتي توجو بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وشهد المران أداءً تحفيزيًا من قبل الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري من أجل تحقيق إنجاز جديد يضاف للكرة المصرية.

وشهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، تدريب المنتخب الوطنى الأول، بحضور اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، في إطار استعدادات المنتخب الأول لمباراتى توجو ذهابا و إيابا والمقرر لهما  14 و 17 نوفمبر الجارى، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022.

وخلال اللقاء ، حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وأعضاء المنتخب الوطني لاعبين وإداريين وجهاز فني ، على قراءة الفاتحة ، والدعاء بالتوفيق في المنافسات القادمة للفراعنة.

وأعرب صبحي عن ثقته الكبيرة في جميع لاعبي المنتخب الوطني، والجهاز الفني للمنتخب، وحثهم على بذل أقصى جهد خلال المباريات الأفريقية، للحصول على بطاقة التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية القادمة، مؤكدًا دعم القيادة السياسية لحظة بلحظة لكافة المنتخبات الوطنية
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🇪🇬🇪🇬⚽️🙏

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