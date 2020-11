بعد تصريحات عن فوزه بولاية ثانية.. ترامب يمدح وزير خارجيته بومبيو

أشاد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، بوزير خارجيته مايك بومبيو، بعد تصريح؛ أكد خلاله أن ترامب سيفوز بولاية ثانية.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي، إن لوم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، على عدم الاعتراف بنتيجة الانتخابات "عتاب سخيف".

وأضاف بومبيو، أنه سيكون هناك انتقال سلس للسطة لولاية ثانية، لصالح دونالد ترامب.

ومن جهته، نشر ترامب عبر حسابه على "تويتر" جزءا من تصريح بومبيو، وعلق عليه: "لهذا السبب كان مايك الأول على فصله في ويست بوينت" ، وهي أكاديمية عسكرية أمريكية كان يدرس فيها الوزير بومبيو.

فيما قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، في مؤتمر صحفي: "موقف الرئيس ترامب لن يغير من واقع فوزي في الانتخابات الرئاسية ولا يغير من خطة انتقال السلطة".

وأضاف جو بايدن: "لاقينا ترحيبًا دوليًا واسعًا بعد فوزنا في الانتخابات الرئاسية".

وأشار بايدن- موجهًا كلامه إلى ترامب-: "سيدي الرئيس أتطلع للحديث معك"، مضيفًا: "ما سأعمل عليه هو التواصل مع الجمهوريين والديمقراطيين معًا".

That’s why Mike was number one in his class at West Point! https://t.co/hldYAphqmM