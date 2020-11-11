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أخبار العالم

بعد وزير الدفاع.. ترامب يخطط لإقالة مديرة CIA وسط استياء جمهوري

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 07:08 ص
ترامب وجينا هاسبل
ترامب وجينا هاسبل مديرة وكالة الاستخبارات الأمريكية
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قسم الخارجي
يُخطط الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، للإطاحة بـ"جينا هاسبل" مديرة وكالة المخابرات المركزية CIA، وذلك بعد أيام من إقالته لوزير الدفاع مارك إسبر.

وذكرت تقارير إعلامية أن هاسبل التقت يوم الثلاثاء بزعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، ما يشير إلى دعمه لها، وسط معلومات عن قرار مرتقب لترامب بإقالتها.

وقالت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، إن هناك دعمًا واسعًا من قبل الجمهوريين وأعضاء لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ لهاسبل، حسبما يتضح من تصريحات أعضاء الكونجرس.

ونقلت عن السيناتور الجمهوري ماركو روبيو رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ قوله إنه لا يوجد سبب لإقالة هاسبل بخلاف تفضيلات ترامب الشخصية.

وأوضح أنه من الأفضل أن تستمر هاسبل في مكانها مديرا لوكالة المخابرات، خاصة في ظل الاستعدادات لنقل السلطة للرئيس المنتخب جو بايدن.

من جهته، أشاد السيناتور الجمهوري جون كورنين عضو لجنة الاستخبارات بأداء هاسبل عندما سُئل عن وضعها الوظيفي، واصفًا إياها بأنها "موظفة عامة جيدة" ورفض فكرة فصلها.

والتقت هاسبل، الثلاثاء، بأعضاء لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، وسط دعم جمهوري واضح للمسئولة الأمريكية.

كما أعرب الديمقراطيون عن مخاوفهم من احتمال طرد هاسبل، أو مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي، بعدما أصدر ترامب قرارا بإقالة وزير الدفاع مارك إسبر.

كانت تقارير أشارت في وقت سابق إلى خلافات بين ترامب ومديرة CIA حول رفع السرية عن الوثائق المتعلقة بملف التدخل الروسي في انتخابات عام 2016.

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