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ملفات

واشنطن توافق رسميًا على بيع مقاتلات للإمارات.. وأبو ظبي الأفضل للاستثمار إقليميًا.. أبرز عناوين الصحف الإماراتية

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 08:00 ص
الصحف الاماراتية
الصحف الاماراتية
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قسم الخارجي
تصدّرت الانتخابات الأمريكية والخلافات بين الرئيس الأمريكي المنتخب، وسلفه المنتهية ولايته دونالد ترامب عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح الأربعاء، فضلاً عن الحوار السياسي الليبي في تونس.

اهتمت الصحف الصادرة صباح الأربعاء، بإعلان حملة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب إنها سترفع دعوى قضائية في ولاية ميشيجان تطالب بعدم التصديق على نتائج الانتخابات في الولاية إلى حين التحقق من أن الأصوات تم الإدلاء بها بشكل قانوني.

كما أبرزت "الاتحاد" تأكيد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أن انتقال سلطات الرئاسة يمضى قدما برغم الحواجز التي تضعها إدارة الرئيس دونالد ترامب، حيث يرفض حتى الآن قبول فوز بايدن في الانتخابات ويمضي في الطعون القانونية.

وأضاف بايدن خلال مؤتمر صحفي "بدأنا بالفعل في نقل السلطة، قطعنا شوطا كبيرا"، مضيفا أن رفض ترامب "لا يغير التحرك على الإطلاق".

وقلب ترامب وإدارته الانتقال الرئاسي المعتاد رأسا على عقب، وهي عملية ضخمة تشهد نقل السيطرة على حكومة الولايات المتحدة، من السياسة الخارجية وحتى القضايا المحلية، من إدارة إلى أخرى في أقل من 3 أشهر.

بينما أبرزت "البيان" إعلان أحد ممثلي الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن دوجلاس إمهوف زوج نائبة الرئيس المنتخبة كاملا هاريس سيترك عمله في شركة كبرى للمحاماة بحلول يناير للتركيز على دعم إدارة بايدن المقبلة.

وحصل إمهوف على إجازة من شركة المحاماة دي.إل.أيه بايبر في أغسطس بعدما اختار بايدن هاريس نائبة له.

وقال ممثل حملة بايدن إن إمهوف سيترك العمل تماما مع دي.إل.أيه بايبر بحلول يوم التنصيب في 20 يناير 2021. 

وعربيا، اهتمت الصحيفة ذاتها تحول ملتقى الحوار الليبي المنعقد في تونس إلى جسم سياسي من المنتظر أن تكون له اليد الطولى في تشكيل ملامح المرحلة السياسية القادمة، وفي الإشراف المباشر على الفترة الانتقالية التي ستدوم 18 شهرًا، يتم خلالها تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ستفرز السلطة الدائمة في ليبيا.

وقالت الصحيفة إن  الجسم الجديد سيكون ذا صلاحيات واسعة تتجاوز صلاحيات مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري، حيث سيكون الدور الأهم في متابعة تنفيذ قراراته بما فيها تشكيل المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية والإشراف على التعيينات في الوظائف السياسية والسيادية.

وأوضحت أنه سيسفر عن سلطة تكون لشريك المعلن للأمم المتحدة والقوى الإقليمية والدولية في قيادة البلاد إلى مرحلة الاستقرار .

ونقلت عن مصادر مطلعة قولها إن المشاركين في حوار تونس ورغم الاختلافات الحاصلة بينهم، سيصدّقون على مسودة الاتفاق النهائي بعد إدخال بعض التعديلات التي لن تؤثر على جوهره.

وأشارت إلى أن الصلاحيات الواسعة للملتقى ستعطيه فرصًا عدة لإصلاح ما يراه خطأ من خلال العمل المباشر الذي سيتولاه بعد انفضاض اجتماع تونس.

ومن المقرر أن تشهد الفترة القادمة إدخال تعديلات على الإعلان الدستوري وفقًا لأحكام الاتفاق السياسي، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا، حيث تصدر التشريعات المنهية للمراحل الانتقالية خلال 30 يومًا، وتصدر باقي التشريعات التي تطلبها الحكومة خلال أمد لا يتجاوز 14 يومًا.

بينها أبرزت "الخليج" تأكيد هيئة كبار العلماء في السعودية أن جماعة الإخوان جماعة إرهابية، لا تمثل منهج الإسلام. 

وقالت الهيئة، إن جماعة الإخوان تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين، وتمارس ما يخالفه من الفرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب.

وطالبت الهيئة الجميع بالحذر من هذه الجماعة، وعدم الانتماء إليها، أو التعاطف معها.

وأوضحت، أن تاريخ جماعة «الإخوان» مملوء بالشرور، والفتن، ومن رَحِمها خرجت جماعات إرهابية متطرفة عاثت في البلاد والعباد فسادًا، مما هو معلوم ومشاهد من جرائم العنف والإرهاب حول العالم.

محليا، اهتمت الصحيفة ذاتها، بإصدار الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي قرارين بتعيين الدكتور جمال محمد عبيد الكعبي وكيلًا لدائرة الصحة، وتعيين فهد سالم أحمد الكيومي وكيلًا لدائرة الإسناد الحكومي.

كما أبرزت الصحف تصدر الإمارات المنطقة كأفضل دولة في مؤشر "أداء الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الجديدة 2020" الصادر عن مجلة الاستثمار الأجنبي المباشر "إف دي آي إنتلجانس"

وجاءت الإمارات في المركز 12 عالميًا. واستخدم المؤشر منهجية ابتكرتها منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" ويطبقها فقط على الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي، باستثناء عمليات الاندماج والاستحواذ، والقروض داخل الشركات.

وبلغ عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الجديدة بالإمارات 393 مشروعًا في 2019 برصيد 5.24 درجات وهو الأعلى في المنطقة، وجاءت البحرين ثانية برصيد 3.40 درجات و24 مشروعًا، وعمان ثالثة برصيد 3.32 درجات بـ47 مشروعًا.

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