ضبط ٣ كيلو حشيش بالإسكندرية والشرقية

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، ومديريتى أمن "الإسكندرية، الشرقية" جهود مكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.





وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,250 كيلو جرام - ميزان- مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (عنصر إجرامى– مقيم بمحافظة الإسكندرية) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية.





و ضبط (24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام - مبلغ مالى– 4 هواتف محمول) بحوزة (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"– مقيمين بمحافظة القاهرة) .. حال إستقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.



