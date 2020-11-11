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رياضة

منتخب الشباب راحة سلبية غدا.. ويواجه نجوم المستقبل وديا الاثنين

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 06:49 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي
منح الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين راحة سلبية للاعبى شباب الفراعنة غدا الخميس على أن يستأنف تدريباته على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة مساء بعد غد الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن يخوض منتخب شباب الفراعنة مباراة ودية أمام نجوم المستقبل عصر الاثنين علي الملعب الفرعي لاستاد القاهرة.

كان منتخب الشباب تحت 20 عامًا، بقيادة ربيع ياسين خسر من فريق بتروجت، بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت عصر اليوم، الأربعاء، على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس.

بدأ الفريق البترولي بالتسجيل من تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء سددها عبد الرحمن حسن محرزا هدف التقدم ثم تعادل أسامة فيصل لمنتخب شباب الفراعنة من تمريرة متقنة من حسام أشرف، وأضاف مصطفى معوض الهدف الثاني من رأسية قوية على يمين حمزة علاء. 

وخاض المنتخب المباراة بتشكيل مكون من، السيد عطية في حراسة المرمي، العربي بدر وحسام عبد المجيد وعبد الرحمن عشري وياسين مرعي في خط الدفاع، زياد كمال وعبد الغني محمد ومحمود جهاد ، في خط الوسط، وأسامة فيصل وحسام أشرف وبلال مظهر ،في خط الهجوم.

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