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رياضة

دوري القسم الثاني.. طهطا يستهل مشواره بلقاء سمسطا خارج الديار

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 07:04 م
صدى البلد
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رباب الهواري
أسفرت  قرعة دورى القسم الثاني بمجموعة الصعيد عن مواجهات صعبة لفريق طهطا خلال الموسم الجديد، حيث يستهل مشواره بلقاء مركز شباب سمسطا بالجولة الأولي .

وتأتي مواجهات طهطا كما يلي:

الجولة الأولى : 
مركز شباب سمسطا × طهطا

الجولة الثانية: 
طهطا × شبان قنا

الجولة الثالثة: 
المنيا × طهطا

الجولة الرابعة: 
طهطا × أسمنت أسيوط

الجولة الخامسة: 
طهطا × قنا

الجولة السادسة: 
بني سويف × طهطا

الجولة السابعة: 
طهطا × الفيوم

الجولة الثامنة: 
الإعلاميين × طهطا

الجولة التاسعة: 
طهطا × ديروط

الجولة العاشرة: 
كيما أسوان × طهطا

الجولة الحادية عشر: 
طهطا × بترول أسيوط

الجولة الثانية عشر: 
سوهاج × طهطا

الجولة الثالثة عشر: 
طهطا × تليفونات بني سويف

الجولة الرابعة عشر: 
الألومنيوم × طهطا

الجولة الخامسة عشر: 
طهطا × الشرقية للدخان

وأنهي فريق طهطا الموسم الماضي بالمركز الأخير بجدول مسابقة دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

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