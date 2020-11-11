تنظيم ورشة عمل ودورة للمكاتب الأمامية بكلية السياحة جامعة مطروح

"المكاتب الأمامية"، تحت رعاية الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، لمدة يومين، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بمدينة مرسى مطروح. افتتحت كلية السياحة والفنادق بحامعة مطروح فعاليات دورة

















وتأتى الدورة ضمن سلسلة الدورات المتخصصة التي تنظمها الكلية لخدمة المجتمع المطروحي، بهدف المساهمة في تطوير وتدريب العاملين في القطاع الفندقي بالمحافظة لصقل مهاراتهم وزيادة خبراتهم.









واستهدفت الدورة تدريب 15 متدربًا من العاملين بقطاع الفنادق غير المصنفة سياحيًا بمطروح، بهدف التعرف على إدارة المكاتب الأمامية، أقسامها، المهارات، المهام، الواجبات، والسلوكيات التي يجب أن يتمتع بها العاملون أثناء تعاملاتهم اليومية مع النزلاء.









كما تم التعرف على الدورة المستندية، والأوراق المستخدمة منذ وصول النزيل وحتي مغادرة الفندق، بالإضافة إلى التدريب العملي على أنظمة الحجز الإلكترونية الحديثة المستخدمة في الفنادق الكبرى، وإلقاء الضوء على كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتبعها العاملون بإدارة المكاتب الأمامية لحماية العاملين والنزلاء من الإصابة بفيروس كورونا المستجد أو انتشاره.









والتزمت إدارة الكلية بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من قياس درجات الحرارة للحضور، ارتداء الكمامة الطبية، مراعاة التباعد الاجتماعي، التعقيم المستمر للقاعة، التهوية الطبيعية، وتوفير مواد التعقيم.









من ناحية اخري نظمت كلية السياحة والفنادق جامعة مطروح أيضا ، ورشة عمل بعنوان " منصة Microsoft Teams في ظل التحول الرقمي"، بمقر الكلية في مدينة مرسى مطروح.









وشملت ورشة العمل التعريف بالمنصة، أهميتها، والدور المنوط بها في عملية التعلم عن بعد، بالإضافة إلى شرح عملي على تفعيل البريد الإلكتروني الجامعي للطلاب، وكيفية الدخول للمنصة، التسجيل بمختلف المقررات الدراسية، والتفاعل وأداء الواجبات والتكاليف، فضلًا عن كيفية الاستفادة من المواد العلمية المرفوعة على المنصة.







