أهالي أبو نجاح لـ محافظ الشرقية: لدينا مكان مجهز لإقامة منفذ بريد ولكنه في خبر كان

فوجئ أهالي قرية ابونجاح التابعة لمركز ومدينة الزقازيق عقب تخصيص مكان لإقامة منفذ بريد ليتم من خلاله صرف معاشات كبار السن ومستحقي المعاشات، وبعد تجهيزه وفرشه علي أعلي مستوي بالجهود الذاتية وحضور عدد من اعضاء مجلس النواب لإفتتاح المنفذ، بأن فرحتهم تبخرت وتحولت إلى مأساة بسبب عدم الإهتمام من جانب المسئولين وعدم وجود رقابة او سيطرة عليهم.

واستغاث عدد من أهالي قرية ابونجاح التابعة لمركز ومدينة الزقازيق بمحافظ الشرقية عبر موقع صدي البلد"، لإنقاذ حلمهم وتوفير الكوادر اللازمة للعمل بالمكتب لما يحققه من تيسير على كبار السن في صرف المعاشات.





وقال الأهالي في إستغاثتهم انه في عهد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية السابق تم تخصيص مبني مجمع الخدمات والمكون من عده أدوار وتوزيعها ما بين وزارتي الصحة والتضامن الإجتماعي، مع تخصيص الدور الأرضي لكي يكون منفذ للبريد ويتم توفير موظفين له من الهيئة لصرف المعاشات وخلافه.





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وأضاف "عبده الدمرداش" انه تم تجهيز المنفذ وفرشة علي أعلي مستوي بالجهود الذاتية وسط فرحة كبيرة من جانب أهالينا كبار السن لما سيوفره عليهم من مجهود بدني خاصة وأن أقرب مكتب بريد يقع في قرية شنبارة وهناك زحام وأقبال كبير عليه من أهالي الوحدة المحلية التي تضم أكثر من قرية.





وأشار "عبده الدمرداش" ان فرحة الاهالي بالمكتب الجديد للبريد تحولت الي حزن عقب إمتناع الموظفين المختصين عن الحضور الي المنفذ وطلبهم من الأهالي الحضور الي مكتب البريد بشنبارة دون إبداء أسباب لذلك الامتناع.





وناشد أهالي القرية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ومسئولي هيئة البريد المصري سرعة التدخل وإحكام الرقابة علي الموظفين المسئولين عن التواجد بمنفذ القرية وإعادة تشغيل المنفذ كمكتب بريد مكتمل الخدمات وخاصة عقب نقل مكتب بريد شنبارة الي قرية حوض الطرفة والتي تبعد قرابة الكيلو متر لوجود أعمال صيانة وترميم بالمكتب مما يشكل خطورة كبيرة علي كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.