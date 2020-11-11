طريقة عمل التورتة السريعة.. خطوة بخطوة

يفضل العديد من الأشخاص تناول التورتة بنكهات مختلفة، ولكن الكثير من الأمهات لا يفضلن تناول الطعام من الخارج، ولذلك نقدم لكِ طريقة عمل التورتة السريعة في المنزل بطريقة الشيف نجلاء الشرشابي





مقادير التورتة السريعة

كوب دقيق -

كوب سكر -

ملح -

نصف كوب زيت -

كوب لبن -

بيض -

فانيليا -

ملعقة كبيرة بيكنج بودر -





الوجه

كريمة خفق -

لبن -

شوكولاتة مبشورة -

كريز مجفف -

مربى -

فارمسيل ملون -

رقائق شوكولاتة -

طريقة تحضير التورتة السريعة

للكيكة





في الخلاط، يضرب الزيت مع السكر والفانيليا واللبن والبيض





يضاف خليط الزيت والسكر لخليط الدقيق ويخلطا





تصب المكونات في صينية كيك وتدخل الفرن حتى تمام الطهي





للزينة





تضرب الكريمة المخفوقة مع اللبن

يخلط جزء منها بالمربى وتحشى بها الكيكة





تغطى الكيكة بباقي الكريمة





يضاف الفارمسيل والشوكولاتة





وتقدم بعد إضافة الكريز



