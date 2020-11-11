بعد ادعائه انتحارها.. المتهم بضرب ابنته حتى الموت يمثل جريمته

أجرت نيابة اوسيم معاينة تصويرية بمسرح ضرب عامل ابنته حتى الموت حيث قام المتهم بتمثيل جريمته أمام فريق النيابة.





وشرح المتهم بعد اصطحابه وسط حراسة أمنية مشددة تفاصيل جريمته حيث اعترف انه تعدى عليها بالضرب ثم ادعى انتحارها.





وأمرت نيابة أوسيم برئاسة المستشار محمد هاني رئيس النيابة بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بضرب ابنته حتى الموت لرفضها الزواج من شاب تقدم لخطبتها.





وكشفت التحقيقات أن الأب نقل ابنته إلي المستشفى وقد فارقت الحياة مدعيا تناولها سم فئران أدى لوفاتها، وسرد الأب عدة روايات متناقضة خلال استجوابه من قبل قوات الأمن حيث ادعى في البداية أن الفتاة تخلصت من حياتها لرفضه تزويجها من شاب تحبه إلا أنه مع تطوير مناقشته ومواجهته بآثار تعدي وضرب علي جسد الفتاة قرر أنه رغب في تزويجها من نجل صديقه إلا أنها رفضت الزواج منه معللة عدم تقبلها له.





وأضاف الأب أنه غضب من رفضها فتعدى عليها بالضرب ما دفعها لتناول سم فئران أدى لوفاتها، مع استمرار التحريات والتحقيقات مع المتهم أشارت التحريات الأولية إلي عدم تطابق رواية الأب مع معاينة مسرح الجريمة وأنه انهال بالضرب علي الفتاة حتى فارقت الحياة ولجأ لرواية انتحارها للإفلات من العقاب فقررت النيابة العامة ندب الطب الشرعي لتشريح جثة الفتاة وتحديد سبب الوفاة ما إذا كان تناولها لمادة سامة أو تعرضها للضرب.





وأمرت بحبس الأب 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة ضرب أفضى إلي موت وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة.



