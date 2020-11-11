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أخبار العالم

الكويت تعلن شروط عودة رعايا الدول المحظورة إلى أراضيها

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 09:45 م
الكويت
الكويت
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محمود نوفل
كشفت صحيفة الراي الكويتية  أن السلطات الصحية في الكويت اشترطت في حال عودة الرحلات بين الكويت والدول المحظورة التزام المسافرين العائدين من الدول عالية المخاطر بالخضوع لكل الاشتراطات الصحية بما فيها الفحوصات عند الوصول والحجر المؤسسي الإلزامي.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة أن السلطات الصحية رفضت الاكتفاء بالحجر المنزلي، واشترطت يتم حجر العائدين من تلك الدول مؤسسيًا لمدة 7 أيام في فنادق أو سكن فندقي على أن يتم إجراء فحص pcr في اليوم السابع، وبناء لنتيجته إما ينتهي الحجر إذا كانت سلبية أو يجدد في حال ثبتت إيجابية المسحة. 

وأفادت الصحيفة بأن من ضمن الشروط الصحية أن يكون الحجر الفندقي مؤكدًا قبل وصول المسافر لمدة 7 ليال. 

وبينت الصحيفة ان السلطات الصحية اشترطت أيضا توفير وسيلة نقل مخصصة لنقل العائد إلى أماكن الحجر، وعدم السماح لأحد باستقباله في المطار، وتحمّله التكاليف كافة للحجر والفحوصات الطبيّة.

وكانت الكويت أعلنت قائمة ضمت أكثر من 30 دولة محظور علي رعاياها دخول الأراضي الكويتية كنوع من الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد. 

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