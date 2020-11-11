قعيدة.. الباز يعرض فيديو لشاب يطرد أمه بشكل مهين في الشرقية|شاهد

عرض الإعلامي محمد الباز فيديو لشاب يطرد أمه بشكل مهين في الشرقية رغم معاناتها من الشلل، وعلق قائلا: نحن أمام شخص افتقد معاني الإنسانية، مضيفا: وصلنا الفيديو لوزارة التضامن للبحث في الأمر.



وأضاف "الباز" خلال برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، إن الشاب قام بطرد أمه "المشلولة" على السلم، معقبا: أمه نازلة بتزحف على السلم، الشاب بلا مشاعر وأنا مش عارف أقول ايه؟



وأكمل: هو شخص عاق بس العقوق ممكن يوصل للدرجة دي، دا بيقولها قرفتينا وامسحي السلم بهدومك.



ووجه الحديث إلى وزارة التضامن ومحافظ الشرقية، قائلا: "شوفوا الأم دي كانت عايزة إيه من ابنها طالعه ليه عشان جعانة او عطشانة ولا عايزة دواء شوفوا عايزة إيه".