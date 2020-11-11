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توك شو

قعيدة.. الباز يعرض فيديو لشاب يطرد أمه بشكل مهين في الشرقية|شاهد

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 10:04 م
الأم أثناء طردها
الأم أثناء طردها
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إسراء صبري
عرض الإعلامي محمد الباز فيديو لشاب يطرد أمه بشكل مهين في الشرقية رغم معاناتها من الشلل، وعلق قائلا: نحن أمام شخص افتقد معاني الإنسانية، مضيفا: وصلنا الفيديو لوزارة التضامن للبحث في الأمر.

وأضاف "الباز" خلال برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، إن الشاب قام بطرد أمه "المشلولة" على السلم، معقبا: أمه نازلة بتزحف على السلم، الشاب بلا مشاعر وأنا مش عارف أقول ايه؟

وأكمل: هو شخص عاق بس العقوق ممكن يوصل للدرجة دي، دا بيقولها قرفتينا وامسحي السلم بهدومك.

ووجه الحديث إلى وزارة التضامن ومحافظ الشرقية، قائلا: "شوفوا الأم دي كانت عايزة إيه من ابنها طالعه ليه عشان جعانة او عطشانة ولا عايزة دواء شوفوا عايزة إيه".

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