قعيدة.. الباز يعرض فيديو لشاب يطرد أمه بشكل مهين في الشرقية|شاهد

عرض الإعلامي محمد الباز فيديو لشاب يطرد أمه بشكل مهين في الشرقية رغم معاناتها من الشلل، وعلق قائلا: نحن أمام شخص افتقد معاني الإنسانية، مضيفا: وصلنا الفيديو لوزارة التضامن للبحث في الأمر.
وأضاف "الباز" خلال برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، إن الشاب قام بطرد أمه "المشلولة" على السلم، معقبا: أمه نازلة بتزحف على السلم، الشاب بلا مشاعر وأنا مش عارف أقول ايه؟
وأكمل: هو شخص عاق بس العقوق ممكن يوصل للدرجة دي، دا بيقولها قرفتينا وامسحي السلم بهدومك.
ووجه الحديث إلى وزارة التضامن ومحافظ الشرقية، قائلا: "شوفوا الأم دي كانت عايزة إيه من ابنها طالعه ليه عشان جعانة او عطشانة ولا عايزة دواء شوفوا عايزة إيه".
وأضاف "الباز" خلال برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، إن الشاب قام بطرد أمه "المشلولة" على السلم، معقبا: أمه نازلة بتزحف على السلم، الشاب بلا مشاعر وأنا مش عارف أقول ايه؟
وأكمل: هو شخص عاق بس العقوق ممكن يوصل للدرجة دي، دا بيقولها قرفتينا وامسحي السلم بهدومك.
ووجه الحديث إلى وزارة التضامن ومحافظ الشرقية، قائلا: "شوفوا الأم دي كانت عايزة إيه من ابنها طالعه ليه عشان جعانة او عطشانة ولا عايزة دواء شوفوا عايزة إيه".