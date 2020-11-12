اكتشفي 3 أسرار للتخلص من «جلد الوزة»

يعد "جلد الوزة" مشكلة وراثيّة تصيب عادة البشرة الجافة، حيث يكون السبب فيها وجود اضطرابات في عملية إنتاج مادة تسمى "الكيراتين".





وللتخلص من هذه المشكلة هناك مجموعة من الخطوات العلاجية والوقائية عليكِ اتباعها، وفقًا لما نشرته الإعلامية رضوي الشربيني، والتي تتمثل في النقاط التالية:







جلد وزة



ترطيب الجلد

ترطيب الجلد هو السر دائمًا في علاج مشكلة جلد الوزة، فإذا حافظتِ على ترطيب بشرتك يوميًا ستقضين عليها نهائيًا، وفي وقت سريع.





الماء الفاتر

استخدام الماء الفاتر بدلًا من الساخن خلال الاستحمام، يضمن لكِ تهدئة الحكة في الجلد، وبالتالي نتائج أفضل في التخلص من جلد الوزة .





تقشير الجلد