منها جلد الوزة.. 8 مشاكل جلدية تشير لوجود خلل في الكبد.. شاهد

قال الدكتور الصيدلي باهر السعيد ، إن بعض المشاكل الجلدية مرتبطة بمشاكل الكبد ، وذلك يظهر من خلال تحليل إنزيمات الكبد .
وأوضح باهر السعيد خلال لقائه في برنامج انبوكس المذاع على قناة صدى البلد ، عدة أعراض تظهر على الجلد مرتبطة بالكبد وهي :
1- اصفرار الجلد " اليرقان" أو ظهور لون برتقالي على الجلد واصفرار العين
2- احمرار شديد في راحة اليد دون سبب أو حساسية
3- أوردة عنكبوتية في الجزء العلوي من الجسم وهي الوحمة العنكبوتية ، وتحدث بسبب توسع في الأوعية الدموية لعدم مقدرة الكبد على تفكيك الاستروجين
4-ظهور نتوءات بيضاء حول جفن العين بسبب تراكم الدهون الثلاثية نتجة خلل بالكبد
5- ظهور كدمات حمراء في الساقين أو الذارعين غير مرتبط بمشكلة جلدية
6- جلد الوزة الذي يعاني منه النساء، هناك ارتباط بينه وبين انزيمات الكبد ، لأن الكبد يخزن فيتامين ه و أ ، ونقصهم الحاد في الجسم يرتبط بظهور جلد الوزة
7- قشرة الرأس السميكة التي لا تزول بسهولة تنذر بمشكلة في الكبد
8- سواد مفاصل الأصابع بسبب نقص فيتامين ب12 يشير لخلل في الكبد .