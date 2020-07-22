منها جلد الوزة.. 8 مشاكل جلدية تشير لوجود خلل في الكبد.. شاهد





وأوضح باهر السعيد خلال لقائه في برنامج انبوكس المذاع على قناة صدى البلد ، عدة أعراض تظهر على الجلد مرتبطة بالكبد وهي :





1- اصفرار الجلد " اليرقان" أو ظهور لون برتقالي على الجلد واصفرار العين





2- احمرار شديد في راحة اليد دون سبب أو حساسية





3- أوردة عنكبوتية في الجزء العلوي من الجسم وهي الوحمة العنكبوتية ، وتحدث بسبب توسع في الأوعية الدموية لعدم مقدرة الكبد على تفكيك الاستروجين





4-ظهور نتوءات بيضاء حول جفن العين بسبب تراكم الدهون الثلاثية نتجة خلل بالكبد





5- ظهور كدمات حمراء في الساقين أو الذارعين غير مرتبط بمشكلة جلدية





6- جلد الوزة الذي يعاني منه النساء، هناك ارتباط بينه وبين انزيمات الكبد ، لأن الكبد يخزن فيتامين ه و أ ، ونقصهم الحاد في الجسم يرتبط بظهور جلد الوزة





7- قشرة الرأس السميكة التي لا تزول بسهولة تنذر بمشكلة في الكبد





8- سواد مفاصل الأصابع بسبب نقص فيتامين ب12 يشير لخلل في الكبد .

قال الدكتور الصيدلي باهر السعيد ، إن بعض المشاكل الجلدية مرتبطة بمشاكل الكبد ، وذلك يظهر من خلال تحليل إنزيمات الكبد .