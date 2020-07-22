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مرأة

منها جلد الوزة.. 8 مشاكل جلدية تشير لوجود خلل في الكبد.. شاهد

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 03:34 م
صدى البلد
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رشا عوني
قال الدكتور الصيدلي باهر السعيد ، إن بعض المشاكل الجلدية مرتبطة بمشاكل الكبد ، وذلك يظهر من خلال تحليل إنزيمات الكبد . 

وأوضح باهر السعيد خلال لقائه في برنامج انبوكس المذاع على قناة صدى البلد ، عدة أعراض تظهر على الجلد مرتبطة بالكبد وهي : 

1- اصفرار الجلد " اليرقان" أو ظهور لون برتقالي على الجلد واصفرار العين 

2- احمرار شديد في راحة اليد دون سبب أو حساسية 

3- أوردة عنكبوتية في الجزء العلوي من الجسم  وهي الوحمة العنكبوتية ، وتحدث بسبب توسع في الأوعية الدموية لعدم مقدرة الكبد على تفكيك الاستروجين

4-ظهور نتوءات بيضاء حول جفن العين بسبب تراكم الدهون الثلاثية نتجة خلل بالكبد

5- ظهور كدمات حمراء في الساقين أو الذارعين غير مرتبط بمشكلة جلدية

6- جلد الوزة الذي يعاني منه النساء، هناك ارتباط بينه وبين انزيمات الكبد ، لأن الكبد يخزن فيتامين ه و أ ، ونقصهم الحاد في الجسم يرتبط بظهور جلد الوزة 

7- قشرة الرأس السميكة التي لا تزول بسهولة تنذر بمشكلة في الكبد 

8- سواد مفاصل الأصابع بسبب نقص فيتامين ب12 يشير لخلل في الكبد . 
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