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مرأة

الكدمات أبرزها.. 6 علامات أنك تعانى من تليف الكبد

الإثنين 20/يوليه/2020 - 08:01 ص
الكبد
الكبد
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لمياء الياسين
علامات غير متوقعة أنك تعانى من مشاكل فى الكبد تظهر أنك بحاجة إلى زيارة الطبيب في أسرع وقت ممكن أمراض الكبد المزمنة أو تليف الكبد.. إليك أبرزها وفقا لموقع برايت سايد.
1. إصفرار الجلد
 تعرف هذه الحالة باسم  اليرقان الذي يسبب تصبغًا أصفرًا للجلد وبياض العين ويظهر اللون الأصفر بسبب البيليروبين الزائد.

2.  تورم في البطن
يمكن أن يكون التورم البطني أحد الأعراض يمكن أن تتضخم  بحيث يبدو أنك حامل. نتيجة لتراكم السائل ، قد يكون لديك أيضًا تورم في الساقين والكاحلين.

3.  نقص في الشهية وفقدان الوزن
 يكون البطن متضخمًا جدًا فلاا تشعر برغبة في تناول الطعام. من الصعب جدًا تناول الطعام لأنه في كل مرة قد تشعر فيها بالألم.

4. كدمات على جسمك.
إذا كان لديك كبد تالف فستصابين بكدمات بسهولة أكبر من الشخص السليم.

5. قد يكون لون البول داكنًا.
سيبدو لون البول أغمق من المعتاد. قد تشعر بلون بني أو برتقالي داكن يحدث هذا بسبب نفس البيليروبين الزائد في الكبد الذي لا يستطيع تحطيمه.

6. قد تشعر بالحكة.
بالطبع ، يمكن للجميع الشعور بالحكة فيحدث ذلك بسبب السموم التي لا يستطيع الكبد التخلص منه.

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