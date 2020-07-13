أخطرها مرض السكري.. أسباب دهون الكبد .. شاهد





وأوضح الدكتور هشام الخياط خلال لقائه في برنامج عيادة ten المذاع على قناة ten، أن الخلية الكبدية يجب ألا يزبد حجمها عن أكثر من 5% من حجم الكبد ، لكن عند زيادة هذه النسبة تصل لـ 30 % تكون دهون قليلة ، ومن 30 إلى 50 دهون متوسطة ، وأكثر من 50% تكون دهون شديدة وتؤثر على أداء الكبد .





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وأشار أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي ، إلى العديد من أسباب حدوث الكبد الدهني ، وأولها زيادة الوزن فهو العامل الرئيسي في الإصابة بدهون الكبد ، فيحدث تضخم لحجم الكبد وترسب الدهون .





كما أكد الدكتور هشام الخياط أن هناك أسباب أخرى لدهون الكبد وهي زيادة نسبة الدهون الثلاثية عن المعدل الطبيعي ، فتترسب على الكبد، كذلك مرض السكري من أهم أسباب دهون الكبد ، وكلما زادت نسبة السكر في الجسم ، يؤثر ذلك بشكل سلبي على الكبد .