3 توابل صحية.. خليط هائل لعلاج دهون الكبد بدون أدوية

يعاني الكثير من الكبد الدهني، وهو تراكم الدهون على الكبد مما يسبب مشاكل صحية أخرى ، كما أن هناك العديد من أسباب حدوث الكبد الدهني ، وأولها زيادة الوزن فهو العامل الرئيسي في الإصابة بدهون الكبد ، حيث يحدث تضخم لحجم الكبد وترسب الدهون ، كذلك مرض السكري .





وللحفاظ على صحة الكبد ، وتخليصه من الدهون ، قدم موقع هيلث لاين مشروب طبيعي له قدرة على تفتيت دهون الكبد ، إليك الطريقة :

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المكونات

2 كوب ماء

ملعقة زنجبيل

ملعقة بردقوش

ملعقة قرفة مطحونة





الطريقة

ضع الماء يغلي على النار

أضف الزنجبيل و البردقوش و القرفة

قلب المكونات جيدا واتركه على نار هادئة حتى يغلي

ارفعه من على النار وغطيه حتى يبرد قليلا

يتم تناوله بشكل يومي لمدة لا تقل عن شهر .