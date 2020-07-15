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مرأة

3 توابل صحية.. خليط هائل لعلاج دهون الكبد بدون أدوية

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 04:53 م
صدى البلد
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رشا عوني

يعاني الكثير من الكبد الدهني، وهو تراكم الدهون على الكبد مما يسبب مشاكل صحية أخرى ، كما أن هناك العديد من أسباب حدوث الكبد الدهني ، وأولها زيادة الوزن فهو العامل الرئيسي في الإصابة بدهون الكبد ، حيث يحدث تضخم لحجم الكبد وترسب الدهون ، كذلك مرض السكري . 


وللحفاظ على صحة الكبد ، وتخليصه من الدهون ، قدم موقع هيلث لاين مشروب طبيعي له قدرة على تفتيت دهون الكبد ، إليك الطريقة : 

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المكونات

2 كوب ماء

ملعقة زنجبيل

ملعقة بردقوش

ملعقة قرفة مطحونة


الطريقة

ضع الماء يغلي على النار

أضف الزنجبيل و البردقوش و القرفة 

قلب المكونات جيدا واتركه على نار هادئة حتى يغلي

ارفعه من على النار وغطيه حتى يبرد قليلا

يتم تناوله بشكل يومي لمدة  لا تقل عن شهر . 

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