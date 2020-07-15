3 توابل صحية.. خليط هائل لعلاج دهون الكبد بدون أدوية

يعاني الكثير من الكبد الدهني، وهو تراكم الدهون على الكبد مما يسبب مشاكل صحية أخرى ، كما أن هناك العديد من أسباب حدوث الكبد الدهني ، وأولها زيادة الوزن فهو العامل الرئيسي في الإصابة بدهون الكبد ، حيث يحدث تضخم لحجم الكبد وترسب الدهون ، كذلك مرض السكري .
وللحفاظ على صحة الكبد ، وتخليصه من الدهون ، قدم موقع هيلث لاين مشروب طبيعي له قدرة على تفتيت دهون الكبد ، إليك الطريقة :
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المكونات
2 كوب ماء
ملعقة زنجبيل
ملعقة بردقوش
ملعقة قرفة مطحونة
الطريقة
ضع الماء يغلي على النار
أضف الزنجبيل و البردقوش و القرفة
قلب المكونات جيدا واتركه على نار هادئة حتى يغلي
ارفعه من على النار وغطيه حتى يبرد قليلا
يتم تناوله بشكل يومي لمدة لا تقل عن شهر .