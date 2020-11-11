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طرق علاج حموضة المعدة

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 11:40 م
صدى البلد
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رنا عصمت
قدّمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر حسابها بموقع  التواصل الاجتماعي الفيس بوك؛ طرق علاج حموضة المعدة.
 
أولا: إجراء تغييرات في أسلوب الحياة:

- إنقاص الوزن، والمحافظة على الوزن المثالي لما للسُّمنة من أثر في زيادة الضّغط داخل المعدة  ونشوء الارتداد المريئيّ،

- التوقف عن التّدخين الذي يضعف من كفاءة الصمّام المعديّ المريئي السفلي.

- التحكّم في نوعيّة الغذاء، ويكون ذلك بتجنُّب أنواع الطّعام أو الشّراب المُثيرة لحموضة المعدة؛ كالمشروبات الكحوليّة، والقهوة، والأطعمة الدُهنيّة أو المقليّة أو الحارّة أو الحامضة كالبرتقال.

- يُنصَح برفع الرّأس عن مُستوى السّرير عند الإحساس بحموضة المعدة قبل النّوم.

ثانيا: استخدام الخلطات الطبيعيّة: 

- الكركم عن طريق إضافته إلى الكثير من الأطباق المختلفة، أو تناول كوب مغلي الكركم قبل تناول وجبات الطعام. 

- الميرمية: مزج ملعقتين كبيرتين من أوراق الميرمية، مع أربع ملاعق كبيرة من العسل، وأربعة أكواب من الماء المغلي، ويُترك المزيج جانبًا ليبرد، ثم يتم تناوله باردًا.

- الشوفان: يمكن تناول دقيق الشوفان أو الحبوب الكاملة على وجبة الإفطار، كما يوجد هناك خيارات أخرى غنية بالألياف مثل: الأرز الكامل، والخبز الكامل.

- الزنجبيل: إضافة شرائح جذر الزنجبيل للطعام او شرب شاي الزنجبيل. 

- البابونج: شرب مغلي البابونج قبل الطعام.

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