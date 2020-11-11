قدّمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك؛ طرق علاج حموضة المعدة.

أولا: إجراء تغييرات في أسلوب الحياة:





- إنقاص الوزن، والمحافظة على الوزن المثالي لما للسُّمنة من أثر في زيادة الضّغط داخل المعدة ونشوء الارتداد المريئيّ،





- التوقف عن التّدخين الذي يضعف من كفاءة الصمّام المعديّ المريئي السفلي.





- التحكّم في نوعيّة الغذاء، ويكون ذلك بتجنُّب أنواع الطّعام أو الشّراب المُثيرة لحموضة المعدة؛ كالمشروبات الكحوليّة، والقهوة، والأطعمة الدُهنيّة أو المقليّة أو الحارّة أو الحامضة كالبرتقال.





- يُنصَح برفع الرّأس عن مُستوى السّرير عند الإحساس بحموضة المعدة قبل النّوم.





ثانيا: استخدام الخلطات الطبيعيّة:





- الكركم عن طريق إضافته إلى الكثير من الأطباق المختلفة، أو تناول كوب مغلي الكركم قبل تناول وجبات الطعام.





- الميرمية: مزج ملعقتين كبيرتين من أوراق الميرمية، مع أربع ملاعق كبيرة من العسل، وأربعة أكواب من الماء المغلي، ويُترك المزيج جانبًا ليبرد، ثم يتم تناوله باردًا.





- الشوفان: يمكن تناول دقيق الشوفان أو الحبوب الكاملة على وجبة الإفطار، كما يوجد هناك خيارات أخرى غنية بالألياف مثل: الأرز الكامل، والخبز الكامل.





- الزنجبيل: إضافة شرائح جذر الزنجبيل للطعام او شرب شاي الزنجبيل.



