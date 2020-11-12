عرض اليوم.. اشترِ آيفون 7 بلس بـ 3500 جنيه فقط

يبحث باستمرار محبو أشهر هاتف ذكي في العالم آيفون عن اقتناء أحد إصداراته ذات الحجم الكبير، حيث الأداء القوي والبطارية الكبيرة مع أفضل تجربة مشاهدة، ولكن تظل مشكلة ارتفاع أسعار هواتف آبل تمنعهم من ذلك، ولكن مع هذا العرض تستطيع شراء iPhone 7 plus بأقل من نصف سعره تقريبًا.
وفقًا لموقع "تك رادار" التقني، يمكنك شراء نسخة مجددة من هاتف iPhone 7 plus سعة 32 جيجابايت، باللون الوردي مقابل 224 دولارًا، ما يعادل 3500 جنيه.
يقدم iPhone 7 plus الذي تم إصداره فى عام 2016 أداءً جيدًا مقابل سعره الحالى، والذى يجعلك تتجه نحوه إذا كنت ترغب فى هاتف ذكى بشاشة كبيرة قياس 5.5 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائية رام سعة 2 جيجابايت، وبطارية بسعة 2900 ميللى أمبير.
يحتوى iPhone 7 plus على كاميرا مزدوجة أساسية بدقة 12 و 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، ومتاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من أبل وهو IOS 14، ومقاوم للماء والأتربة.
ويمكنك اقتناء نسختك من آيفون 7 بلس سعة 32 جيجابايت باللون الوردي عبر هذا الرابط.