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اقتصاد

معهد التخطيط القومي ينظم مؤتمره الدولي السنوي.. الأسبوع المقبل

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 09:52 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
ينظم معهد التخطيط القومي مؤتمره الدولي السنوي تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بعنوان "الطاقة والتنمية المستدامة"، بالقاهرة 21-22 نوفمبر 2020.


ويقوم بافتتاح المؤتمر الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة المعهد، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.


ويشارك في فعاليات المؤتمر نخبة من الخبراء والأكاديميين في مجالات الطاقة والتنمية المستدامة من داخل مصر وخارجها، بالإضافة إلى المشاركة المتميزة من العديد من القيادات التنفيذية العاملة في قطاع الطاقة في مصر.


يتناول المؤتمر قضايا خاصة بانعكاسات اتفاقية باريس للمناخ على تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وكذلك أثرها على صناعة البترول في المنطقة العربية.


كما يناقش المؤتمر الترابط بين الطاقة والمياه في كل من المنطقة العربية ومصر، وسبل وآليات التحول نحو الطاقة المتجددة، والتجربة المصرية في هذا الطريق.


 أيضًا، يتناول المؤتمر تطبيقات تكنولوجيا "البلوك شين" في قطاع الطاقة، واستشراف مستقبل الطاقة في مصر في ظل تحول سوق الطاقة العالمي، وفرص وتحديات تنظيم سوقي الكهرباء والغاز في مصر. بالإضافة إلى مناقشة سياسات تحفيز الاستثمار في الطاقة المتجددة، وسبل رفع كفاءة استخدام الطاقة في مصر.

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