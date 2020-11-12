شاهد.. رقص شيكابالا وأحمد سعد في خطوبة ابنة عصام الحضري

ويذكر أن احتفل

حارس مرمى منتخب مصر السابق، أمس بخطوبة ابنته شاهندة ونشر عدة صور من الخطوبة، وذلك من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلق الحضرى، على الصور قائلا: "بنتي حبيبتي و اول فرحتي شاهندة الف مبروك يا حبيبتي وربنا يكمل فرحتك وفرحتي بيكوا بخير انتي و عمر حبيبي و ابني التاني وعقبال الفرحة الكبيرة ... كبرتي يا شوشو وكبرتيني".