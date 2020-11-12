AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. رقص شيكابالا وأحمد سعد في خطوبة ابنة عصام الحضري

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 10:53 ص
صدى البلد
Advertisements
منار نور
تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي إنسجرام، مقطع فيديو لحفل خطوبة شاهندة ابنة عصام الحضرى. 

وظهر في الفيديو، أحمد سعد وهو يرقص برفقة شيكابالا وعصام الحضرى وزوجته. 

ويذكر أن احتفل عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق، أمس بخطوبة ابنته شاهندة ونشر عدة صور من الخطوبة، وذلك من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلق الحضرى، على الصور قائلا: "بنتي حبيبتي و اول فرحتي شاهندة الف مبروك يا حبيبتي وربنا يكمل فرحتك وفرحتي بيكوا بخير انتي و عمر حبيبي و ابني التاني وعقبال الفرحة الكبيرة ... كبرتي يا شوشو وكبرتيني".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد| حريق بحفل خطوبة ابنة الحضري

مكشوف الصدر والأكتاف.. زوجة عصام الحضرى تخطف الأنظار من حفل خطوبة ابنتها

بـ إطلالتين أيهما أجمل؟.. ابنة عصام الحضري تثير الجدل بأنوثتها

فرح علي تحتفل بخطوبة ابنة عصام الحضري

سعد الصغير في حفل خطوبة ابنة عصام الحضرى

ترشيحاتنا

السيسي يصدر قرارين جمهوريين.. بشأن المترو وقطاع الكهرباء

أحمد عيد عبد الملك يوجه رسالة لـ مصطفى محمد

معنديش أكل.. يونس شلبي طلب من أصدقائه عدم حضور زفافه

روقا: 12 مباراة في الزمالك أفضل من 10 مواسم بـ الأهلي

هل يحرم حرق أوراق المصحف الممزقة ؟

المنتخب الأولمبي يواجه كوريا الجنوبية وديا استعدادا لـ أولمبياد طوكيو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلفستر ستالوني يعرض ساعاته للبيع في مزاد علني.. تفاصيل

هلع في بيفرلي هيلز بسبب مزاعم حريق منزل دنزل واشنطن.. صور

بعد تصدرها التريند.. 15 صورة تكشف أناقة أنغام