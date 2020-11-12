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أخبار البلد

الوزراء: امتحانات "الميدتيرم" بالجامعات في مواعيدها المقررة

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:05 ص
المركز الاعلامي لمجلس
المركز الاعلامي لمجلس الوزراء
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محمود مطاوع
نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء امتحانات "الميدتيرم" بالجامعات تزامنًا مع الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور قرار بإلغاء امتحانات "الميدتيرم" بالجامعات تزامنًا مع الموجة الثانية لفيروس كورونا، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن، مُشددةً على عقد الامتحانات في مواعيدها المقررة، وفقًا للخريطة الزمنية المعلن عنها مسبقًا، مُشيرةً إلى استعداد كل الجامعات لإجراء الامتحانات سواء ورقيًا أو إلكترونيًا من خلال المنصة التعليمية، مع استمرار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل أزمة كورونا.

وفي السياق ذاته، فإن هناك لجان متابعة يومية للوقوف على الوضع الصحي للطلاب في الجامعات على مستوى الجمهورية، وكذلك يتم التشديد على الجميع بضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال الالتزام بالتعقيم وارتداء الكمامات، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب، وذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وكافة أفراد المنظومة التعليمية.

وفي النهاية، ناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (portal.mohesr.gov.eg).

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