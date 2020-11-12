محافظ أسيوط يعقد اجتماعًا لمناقشة جهود منظومة التقنين وتسعير الأراضي

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماع مناقشة الموقف التنفيذى لمنظومة التقنين ومتابعة عمل لجنة التسعير لأراضي أملاك الدولة فضلًا عن تكثيف الجهود لتحصيل الإيرادات بالمراكز والأحياء وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة.





لافتًا إلى اهتمام الدولة والقيادة السياسية بهذا الملف واسترداد "حق الشعب" بناء على القوانين والقرارات الخاصة بمنظومة التقنين التي تم إقرارها طبقًا للقانون.





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جاء ذلك بحضور اللواء دكتور حسين الجندي سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء وسيد عبدالله مدير إدارة حماية أملاك الدولة بالمحافظة ومسئولي المتابعة الميدانية.







وتم خلال الاجتماع مناقشة آخر ما تم تنفيذه بملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة وما تم تنفيذه في طلبات التقنين التي تم تقديمها من المتعدين على أراضي أملاك الدولة ومراحل العمل به وما تم فحصه ومعاينته والتقييم الفني والتسعير لباقي الطلبات المقدمة من المواطنين وتحصيل مستحقات الدولة بمعرفة اللجنة المختصة لجميع الأراضي التي تقدم واضعو اليد بطلبات تقنين لها كما استعرض الموقف الحالي بجميع المراكز.





وشدد محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – على ضرورة تسريع وتيرة العمل وتذليل كل العقبات لتسهيل عمل لجان التسعير والبت ونهو العقود تمهيدًا لتسليمها لأصحابها مشددًا على ضرورة تكثيف العمل وزيادة معدلات الأداء والإسراع في تحرير عقود الموطنين المتقدمين بطلبات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة والعمل على مضاعفة نسب الإنجاز والتغلب على المعوقات والانتهاء من الإجراءات اللازمة وتحصيل مستحقات الدولة وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 تحقيقًا لمصلحة الدولة والمواطنين لافتًا إلى تقديمه لكل سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ المنظومة والتعليمات الواردة في هذا الشأن موضحًا ضرورة التنسيق بين كل الجهات المعنية كالوحدات المحلية ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي أملاك الدولة واللجنة المشكلة للمنظومة الالكترونية وغيرها في هذا الأمر لضمان دقة وسرعة الإنجاز وأداء العمل بطريقة صحيحة وسليمة.



