AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ أسيوط يعقد اجتماعًا لمناقشة جهود منظومة التقنين وتسعير الأراضي

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:39 ص
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
Advertisements
إيهاب عمر
ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماع مناقشة الموقف التنفيذى لمنظومة التقنين ومتابعة عمل لجنة التسعير لأراضي أملاك الدولة فضلًا عن تكثيف الجهود لتحصيل الإيرادات بالمراكز والأحياء وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة.

لافتًا إلى اهتمام الدولة والقيادة السياسية بهذا الملف واسترداد "حق الشعب" بناء على القوانين والقرارات الخاصة بمنظومة التقنين التي تم إقرارها طبقًا للقانون.  

اقرأ أيضا:

جاء ذلك بحضور اللواء دكتور حسين الجندي سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء وسيد عبدالله مدير إدارة حماية أملاك الدولة بالمحافظة ومسئولي المتابعة الميدانية. 

وتم خلال الاجتماع مناقشة آخر ما تم تنفيذه بملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة وما تم تنفيذه في طلبات التقنين التي تم تقديمها من المتعدين على أراضي أملاك الدولة ومراحل العمل به وما تم فحصه ومعاينته والتقييم الفني والتسعير لباقي الطلبات المقدمة من المواطنين وتحصيل مستحقات الدولة بمعرفة اللجنة المختصة لجميع الأراضي التي تقدم واضعو اليد بطلبات تقنين لها كما استعرض الموقف الحالي بجميع المراكز.

وشدد محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – على ضرورة تسريع وتيرة العمل وتذليل كل العقبات لتسهيل عمل لجان التسعير والبت ونهو العقود تمهيدًا لتسليمها لأصحابها مشددًا على ضرورة تكثيف العمل وزيادة معدلات الأداء والإسراع في تحرير عقود الموطنين المتقدمين بطلبات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة والعمل على مضاعفة نسب الإنجاز والتغلب على المعوقات والانتهاء من الإجراءات اللازمة وتحصيل مستحقات الدولة وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 تحقيقًا لمصلحة الدولة والمواطنين لافتًا إلى تقديمه لكل سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ المنظومة والتعليمات الواردة في هذا الشأن موضحًا ضرورة التنسيق بين كل الجهات المعنية كالوحدات المحلية ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي أملاك الدولة واللجنة المشكلة للمنظومة الالكترونية وغيرها في هذا الأمر لضمان دقة وسرعة الإنجاز وأداء العمل بطريقة صحيحة وسليمة.

وأشار المحافظ إلى أن الاجتماع ناقش تكثيف الجهود المبذولة لتحصيل الإيرادات بالمراكز والأحياء وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة من خلال تنفيذ خطة لتعظيم الإيرادات مع ضبط الإنفاق وترشيده لتلبية احتياجات القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر والإسراع في برامج التنمية تنفيذًا لسياسة الدولة وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 مشددًا على ضرورة التنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء ومديري المشروعات لتعظيم الاستفادة من الإيرادات التي يتم تحصيلها وتوزيعها في مصارفها الصحيحة وتطبيق القانون بكل قوة وحسم وضرورة تحصيل مستحقات الدولة وتوفير الموارد اللازمة لاستكمال بعض المشروعات الخدمية والتنموية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا وتنفيذ خطط التطوير وتلبية احتياجات المواطنين وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضمن الموجة الـ 16.. محافظ أسيوط يترأس حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة

لتعظيم الموارد الذاتية.. محافظ أسيوط يشدد على متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية

السكرتير المساعد بأسيوط يترأس لجنة لتسعير أراضي أملاك الدولة بمنفلوط

أكثر من 103 آلاف طلب تصالح في مخالفات البناء بالشرقية وتقديم تسهيلات للمواطنين

محافظ أسيوط : تكثيف عمل لجنة تسعير الأراضي لسرعة انجاز تقنين وضع اليد

محافظ أسيوط: فرض سيادة القانون خاصة منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة

ترشيحاتنا

بعد محمد رمضان.. حمادة هلال يتغلب على النمر اللايجر.. فيديو

ميرهان حسين تستعد لأعياد الكريسماس

انتبه.. أبواب الجنة مفتوحة اليوم وهذا الفعل يبعدك عن مغفرة الله

تضامن الشرقية: فيديو إهانة شخص لوالدته قديم والسيدة ميسورة الحال وتصالحت مع نجلها

ستندمون.. هل ينتقم ترامب لهزيمته ببيع أسرار الأمن القومي الأمريكي؟

روقا: 12 مباراة في الزمالك أفضل من 10 مواسم بـ الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلفستر ستالوني يعرض ساعاته للبيع في مزاد علني.. تفاصيل

هلع في بيفرلي هيلز بسبب مزاعم حريق منزل دنزل واشنطن.. صور

بعد تصدرها التريند.. 15 صورة تكشف أناقة أنغام