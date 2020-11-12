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محافظات

صحة البحر الأحمر تعلن خطة القوافل العلاجية المجانية خلال الشهر الجاري

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:06 م
قافلة طبية
قافلة طبية
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إبراهيم جادالله

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، اليوم، الخميس، خطة القوافل العلاجية المجانية التي تنظمها المديرية بمختلف مدن المحافظة.

 

وأوضح بيان لمديرية الصحة بالبحر الأحمر، أن القوافل ستكون بمدينتي حلايب والشلاتين خلال الفترة ما بين 10 وحتى 15 من الشهر الجاري، ومن 16 وحتى 19 بمدينة مرسى علم، ثم تنتقل القوافل إلى مدينة القصير يومي 20 و21، ثم مدينة سفاجا يومي 22 و23 من الشهر الجاري، وتختتم القوافل نشاطها بمدينة رأس غارب يومي 24 و25.

 

وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن القوافل الطبية المجانية شاملة جميع التخصصات، بالإضافة إلى توافر معمل تحاليل طبية وأشعة وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان.

صحة البحر الأحمر تعلن خطة القوافل العلاجية المجانية خلال الشهر الجاري

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