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منوعات

رصاصات قاتلة.. 15 طلقة تنهي حياة فيل بطريقة مأساوية

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:05 م
صدى البلد
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نهى حمدي
لحظات مفجعة كافح فيها فيل للبقاء على قيد الحياة بعد شهر من إطلاق النار عليه 15 مرة في تايلاند، ولكنه في النهاية تملك الموت منه .

وعثر القرويون على الفيل المسمى "نجا سان"منهارا في مزرعة نخيل في مقاطعة رايونج الشهر الماضي، بحسب  ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. 

كما حدد الأطباء البيطريون من فريق الحياة البرية المحلي إصابات ناجمة عن طلقات نارية في الأرداف والذيل والساق الأمامية للحيوان، وقد اخترقت الجروح الأعضاء الداخلية الرئيسية مثل الرئتين والقلب والطحال والأمعاء.

تمكن المسعفون من علاج الفيل لمدة شهر تقريبًا قبل إطلاقه في البرية مرة أخرى، تظهر لقطات من 6 نوفمبر كيف عانى الفيل من مضاعفات الإصابات وتم اكتشافه في بركة موحلة ، حيث انهار لمدة 48 ساعة.

قال أحد الأطباء البيطريين: 'إن قضاء 48 ساعة في الوحل كان أكثر من اللازم بالنسبة للفيل المصاب، حيث وقف في الماء الموحل لفترة طويلة حتى انخفضت درجة حرارة جسده".

"عندما تمكنا من ضخ كل المياه من البركة، كان علينا أن نبني نارًا لإبقائه دافئًا في مكانه"، ومات الفيل ودُفن لاحقًا في الغابة باستخدام حفارة بينما لا تزال الشرطة المحلية تطارد الأشخاص الذين أطلقوا النار عليه الشهر الماضي.

قبل الدفن ، أقام المجتمع المحلي ومسؤولو الحياة البرية والأطباء البيطريون "حفل اعتذار" ووضعوا أكاليل من الزهور ورشوا الماء المقدس على الفيل المتوفى.

يعيش ما يقدر بنحو 2000 فيل في البرية في تايلاند وعدد مماثل في الأسر في البرية ، يتجولون في الغابة العميقة وفي المتنزهات الوطنية المحمية في البلاد.

ومع ذلك ، هناك صراع عندما يتلامسون مع البشر الذين يستخدمون أيضًا منطقة الزراعة وجمع الطعام، وتعتبر الفيلة حيوان محمي في تايلاند ويؤدي قتلها إلى عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة قدرها 1000 بات.

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