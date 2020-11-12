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أخبار العالم

رئيس وزراء فرنسا: الوقت ليس مناسبا لتخفيف قيود كورونا

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 04:29 م
رئيس وزراء فرنسا
رئيس وزراء فرنسا
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رويترز
أكد رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، إن الوقت الحالي ليس هو المناسب لتخفيف القيود المفروضة في البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".

وفي حديث لصحيفة "لوموند" الفرنسية، أشار كاستكس إلى أنه "على الرغم من وجود علامات على انخفاض الإصابات بالفيروس، لكن من المؤكد أنه ليس الوقت المناسب لتخفيف القيود".

وأبلغت فرنسا عن 35879 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس الأربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.86 مليون.

وبهذا تكون فرنسا الدولة الأكثر تضررا في المنطقة الأوروبية من حيث حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ودخلت فرنسا في إغلاق عام لمدة أسبوعين، مما أضر بالاقتصاد، لكن بعض السياسيين يأملون أنه إذا تراجعت الإصابات في البلاد، فتتمكن فرنسا من إعادة فتح المتاجر والشركات الكبرى لعيد الميلاد.

وقال وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، لراديو "بي إف إم للأعمال": "ما أتمناه هو أن نتمكن من إنقاذ شهر ديسمبر لتجار التجزئة".

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