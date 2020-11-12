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تعليم

رئيس جامعة عين شمس : استمرار الاستعداد التام لمواجهة موجات محتملة لفيروس كورونا

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 07:09 م
كورونا
كورونا
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حسام الفقي
استمرارا لسلسلة فعاليات تكريم الجيش الأبيض بجامعة عين شمس تقديرا لجهودهم في رعاية مصابي فيروس كورونا " كوفيد 19" قام أ.د. محمود المتينى رئيس الجامعة اليوم  الخميس الموافق ١٢ نوفمبر ٢٠٢٠ بكليه الطب بمدرج البنهاوى  بتكريم عددا من فريق العمل بمستشفيات العزل بالجامعة والتى تم تخصيصها لاستقبال حالات الكورونا.

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وفي كلمته أشاد ا.د محمود المتينى رئيس الجامعة بالمجهودات المبذولة من قبل الفريق الطبي بمستشفيات العزل  مؤكدا أن كل فرد بفريق العمل يستحق التكريم المادى والمعنوى وسيتم تكريم الجميع تباعا.

وأضاف أن جامعة عين شمس كانت سباقة في إنشاء مستشفيات العزل مؤكدا أن مستشفيات الجامعة على استعداد تام لمواجهة أى تطورات في الوضع الحالي الخاص بفيروس كورونا.

موكدا بجهود كافة الأطقم الطبية وما قدموه من تضحيات تستحق التقدير المادى والمعنوى أن جامعة عين شمس كانت سباقة في إنشاء مستشفيات للعزل مشيرًا إلى استمرار الاستعداد التام لمواجهة أية موجات محتملة للفيروس. 


و أضاف  أن تكريم الأطباء وكافة الأطقم الطبية مستمر خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن هذه الاحتفالية سيعقبها سلسلة من الاحتفالات لتكريم كافة جنود الجيش الأبيض بطب عين شمس تقديرا لجهودهم.

حضر الاحتفالية ا.د. محمد أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث و  ا.د اشرف عمر عميد كلية الطب جامعة عين شمس وا.د شهيرة سمير وكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وا.د اسامة منصور وكيل الكليه لشئون الدراسات العليا وا.د شريف محسن مدير عام مستشفى العبور وا.د سامية عبدة نائب مدير مستشفيات ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمستشفيات الجامعية.

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