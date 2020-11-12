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فن

شاهد| لقاء عائلي يجمع أسرتي هادي الباجوري وكريم فهمي

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 08:57 م
ياسمين رئيس وهادي
ياسمين رئيس وهادي الباجوري وكريم فهمي
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محمد بدران
نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورة جديدة من كواليس فيلمها الجديد " جارة القمر" عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ياسمين رئيس بإطلالة جذابة بصحبة زوجها المخرج هادي الباجوري والفنان كريم فهمي وزوجته دانيا البناوي وعلقت "جارة القمر مع الناس القمر".

ويعقد المخرج هادي الباجوري عددا من جلسات العمل للوقوف على التفاصيل النهائية للفيلم، ووضع اللمسات الأخيرة قبل طرحه خلال مطلع العام المقبل.

فيلم جارة القمر بطولة ياسمين رئيس وإخراج هادي الباجوري وتأليف محمود زهران ويحكي عن قصة حب تجمع بين ليلى وشادي ولكن يحدث ما غير متوقع.

وعن أحدث أفلامها، فقط تجاوز فيلمها لص بغداد الـ 19 مليون جنيه مصري في أسبوعه الثاني، ليحقق أعلى انطلاقة في شباك التذاكر.

الفيلم هو الأول لياسمين رئيس من نوعية الأكشن كوميدي، وقد لاقت شخصيتها قبولًا من قبل الجماهير والنقاد.


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