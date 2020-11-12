استجابة لـ صدى البلد.. رفع القمامة من قرية منشأة بولين بمركز كفر الدوار بالبحيرة

في استجابة للاستغاثة التي نشرها موقع "صدى البلد" الإخباري، تحت عنوان: "استياء أهالي قرية منشأة بولين في البحيرة بسبب انتشار القمامة بالشوارع"، قام مجلس مدينة كفر الدوار، اليوم الخميس، برفع القمامة والمخلفات وإزالة أسباب الشكوى من القرية.





وجاء ذلك بعد رصد المكتب الإعلامي بمحافظة البحيرة، المشكلة عقب نشرها على موقع "صدي البلد"، والتواصل مع رئيس مجلس المدينة لرفع القمامة والمخلفات وإزالة أسباب الشكوى من القرية.





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ويذكر أنه تمت الاستجابة للاستغاثة التي نشرها موقع "صدى البلد" الإخباري، الخميس الماضي، تحت عنوان: "مارحموش الأموات.. القمامة تكبس أنفاس قرية الشوكة بالبحيرة والأهالي: محدش سائل"، قام مجلس قرية الابعادية التابع لمركز دمنهور ، برفع القمامة والمخلفات وإزالة أسباالشكوى من القرية.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، برئاسة اللواء أحمد مرزوق، حملة نظافة مكثفة، بمنطقة سيدي شحاتة، استجابة لشكوى أهالي المنطقة من تكدس القمامة بجوار المنازل وفي الشوارع والميادين الرئيسية و الفرعية.





وأسفرت الحملة عن رفع 2500 طن من القمامة من خلال معدات الحملة الميكانيكية بمنطقة سيدي شحاتة والتى تعد مقلب وسيط لتجميع القمامة ونقلها لمصنع تدوير القمامة بمدينة إدكو، بالإضافة إلى الجهود اليومية التى تقوم بها الوحدة المحلية لرفع تجمعات القمامة والتى تقدر بـ600 طن قمامة يوميًا بالمدينة.





وأكد رئيس الوحدة المحلية، أنه يحرص دائما علي التواصل مع المواطنين والعمل على تلبية وتوفير كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم وسرعة إنهاء كافة الشكاوى والطلبات والاستجابة الفورية لها.





وأشار مرزوق، إلي أن جار إنشاء محطة وسيطة للقمامة بكفر الدوار بتكلفة ٧ ملايين جنيه والتى ستسهم فى رفع مستوى النظافة والقرى التابعة لها، موضحًا أن هذه المحطة من المقرر أن تستوعب 500 طن من القمامة يومية وسيتم تجميع المخلفات الصلبة والقمامة بالمحطة الوسيطة وإعادة تحميلها على حاويات حمولة ٤٠ طنا ونقلها إلى مصنع تدوير القمامة بادكو في اطار خطة المحافظة للقضاء على المقالب العشوائية ورفع مستوى النظافة.





كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز رشيد، حوش عيسي، الدلنجات، المحمودية، كوم حمادة، دمنهور، حملات مكبرة لرفع الإشغالات وللنظافة وصيانة أعمدة الإنارة وأسفرت عن رفع ١٠١٠ طن قمامة للحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري.





وأسفرت الحملة عن صيانة وتركيب ٢٢٧ كشاف ومحول بواقع:- رفع ٧٠ طن قمامة وصيانة ٣٠ كشاف بالدلنجات، كما تم رفع ١٦٥ طن قمامة و تركيب وصيانة ٣٢ كشاف ومحول كهرباء بالمحمودية، ورفع ١٠٠ طن قمامة وصيانة ٦٠ كشاف بحوش عيسى، وصيانه وتركيب ١٠٥ كشاف ومحول بكوم حمادة، ورفع ١٣٥ طن قمامة برشيد ٥٤٠ طن قمامة بدمنهور.





كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز رشيد، حوش عيسى، الدلنجات، المحمودية، كوم حمادة، شبراخيت، ابوحمص ودمنهور، حملات مكبرة لرفع الإشغالات و للنظافة وصيانة أعمدة الإنارة، وإزالة كافة حالات إشغال الطريق لتسهيل الحركة المرورية والحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري.

وأسفرت الحملة عن رفع ٥٥ حالة إشغال و إزالة ٨٨٨ طن قمامة وصيانة ١٥٩ كشاف وعامود إنارة بواقع :- ١٠٠ طن قمامة و ٥٥ حالة إشغال وصيانة ٤٠ عامود، بمركز ومدينة حوش عيسى، ورفع ١١٠ طن قمامة و ٥٠ كشاف بمركز الدلنجات.





كما تم ١٣٥ طن قمامه بمركز رشيد، ورفع ١٦٥ طن قمامة و ٣٠ كشاف بمركز المحمودية، ورفع ٢٦٦ طن قمامة بمركز ومدينة أبو حمص، ٣٩ كشاف إنارة بمركز كوم حمادة، ورفع ١١٢ طن قمامه ومخلفات بشبراخيت، ورفع ٥٢٢ طن بمركز ومدينة دمنهور.

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