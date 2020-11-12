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أخبار البلد

تحذير| الصحة: غلق أي منشأة غير ملتزمة وقائيًا 3 أيام.. والإسكندرية الأعلى إصابة بكورونا

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 08:58 م
صدى البلد
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محمد غالي

وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بتشديد الإجراءات الوقائية في أماكن التجمعات في المقاهي والمطاعم وأماكن الأنشطة المختلفة، مؤكدًة أنه تم الاتفاق مع المحافظين على غلق المنشأة التي لم تلتزم بتطبيق تلك الإجراءات لمدة 3 أيام مع وضع لافتة توضح أن الإغلاق بسبب عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك في إطار الحرص على الاهتمام بصحة المواطنين والالتزام بمواجهة فيروس كورونا المستجد وخفض معدل انتشار العدوى. 


وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن محافظة الإسكندرية تأتي في المرتبة الأولى من حيث عدد إصابات فيروس كورونا، كما تأتي محافظة مطروح في المرتبة الرابعة، مؤكدًا أن 65% من إصابات فيروس كورونا في مصر ممن يجلسون في أماكن مغلقة وغير جيدة التهوية مع عدم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.


وأضاف مجاهد أن الوزيرة وجهت وكلاء الوزارة بالتأكد من جاهزية المستشفيات وتوافر كافة المستلزمات وأجهزة الأكسجين والتنفس الصناعي وجاهزية الرعايات المركزة، ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى، كما وجهت بمتابعة التدريب بشكل دوري لكافة الفرق الطبية لرفع كفاءتهم. 


وتابع أن الوزيرة وجهت أيضًا بتوفير جهاز أشعة مقطعية بمستشفى مطروح العام، بالإضافة إلى توفير جهاز (pcr) في مستشفى حميات مطروح، استجابة لاحتياجات المحافظة، لافتًا إلى أنه تم التعاقد لتوفير عدد إضافي من أجهزة الأشعة المقطعية على مرحلتين في مستشفيات وزراة الصحة والسكان. 


ولفت إلى أن الوزيرة شددت خلال الاجتماع على متابعة العمل بالمبادرات الرئاسية للصحة العامة داخل المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية والعيادات المتنقلة، وصرف العلاج لأصحاب الأمراض المزمنة لمدة 3 أشهر مقدمًا، بالمجان، وذلك في إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين وتقليل مضاعفات الإصابة الصحية الناتجة عن الأمراض المزمنة.

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