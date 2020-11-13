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دراسة تكشف عن عرض مشترك بين فيروسي كورونا والإنفلونزا

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 02:32 ص
دراسة تكشف عن عرض
دراسة تكشف عن عرض مشترك بين فيروسي كورونا والإنفلونزا
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حياة عبد العزيز
تختلف بعض أعراض فيروس كورونا عن أعراض نزلات البرد والإنفلونزا، مثل سيلان الأنف إلى حالة شديدة للغاية مرتبطة بضيق التنفس وفقدان حاسة الشم والتذوق. 

ولكن كشفت دراسة جديدة أن التهاب الحلق في الفيروسين يتشابهان كما أنه متشابه مع أمراض أخرى، حيث يمكن أن يكون التهاب الحلق من الأعراض المحتملة لكل من COVID-19 ونزلات البرد، ويصعب تحديد الإصابة بأي منهم.

نزلات البرد و فيروس كورونا COVID-19 كلاهما من أمراض الجهاز التنفسي التي قد تختلف في المخاطر التي تشكلها على الجسم، ولكنها معدية وتنتقل بنفس الطريقة، ومع ذلك بمجرد إصابتك بأي من الاثنين، فمن المحتمل أن تعاني من الأعراض التالية الشائعة لكلا المرضين.

- حمى.
- سيلان الأنف.
- إعياء.
- فقدان حاسة الشم.
- إلتهاب الحلق.
- احتقان.
- ألم في الصدر وضيق في التنفس.

يحدث التهاب الحلق لدى مرضى فيروس كورونا COVID-19 عندما يدخل الفيروس الأغشية المرتبطة بالأنف والحنجرة ، مما يؤدي بدوره إلى انتفاخهما.

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ويسمى الألم والوجع الذي يشعر به الشخص المصاب "التهاب البلعوم"، وبالمثل ، في حالة نزلات البرد وغيرها من الحالات الشبيهة بالأنفلونزا، يتم تشغيل التهاب الحلق بنفس الطريقة، في محاولة لمحاربة مسببات الأمراض، ينتج الجهاز المناعي استجابة التهابية، مما يؤدي إلى التهاب الحلق.

إلى جانب COVID-19 ونزلات البرد ، يمكن أيضًا أن يصاحب التهاب الحلق أمراض أخرى، والتي قد تكون أو لا تكون خطيرة وشديدة مثل فيروس كورونا الجديد، إذا كنت تعاني من ألم الحلق ويبدو أنه العرض الوحيد السائد ، فهناك احتمال كبير أن يكون له علاقة بحساسية من حبوب اللقاح أو وبر أكثر من نزلات البرد أو COVID-19.

يمكن أن يكون التهاب الحلق أيضًا من أعراض الأنفلونزا ، والتي يمكن أن تكون مصحوبة بحمى وقشعريرة وإرهاق. ومع ذلك، إذا كنت تعاني من ألم شديد في الحلق، فمن المستحسن دائمًا زيارة الطبيب.

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