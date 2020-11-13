دراسة تكشف عن عرض مشترك بين فيروسي كورونا والإنفلونزا

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ويسمى الألم والوجع الذي يشعر به الشخص المصاب "التهاب البلعوم"، وبالمثل ، في حالة نزلات البرد وغيرها من الحالات الشبيهة بالأنفلونزا، يتم تشغيل التهاب الحلق بنفس الطريقة، في محاولة لمحاربة مسببات الأمراض، ينتج الجهاز المناعي استجابة التهابية، مما يؤدي إلى التهاب الحلق.

إلى جانب COVID-19 ونزلات البرد ، يمكن أيضًا أن يصاحب التهاب الحلق أمراض أخرى، والتي قد تكون أو لا تكون خطيرة وشديدة مثل فيروس كورونا الجديد، إذا كنت تعاني من ألم الحلق ويبدو أنه العرض الوحيد السائد ، فهناك احتمال كبير أن يكون له علاقة بحساسية من حبوب اللقاح أو وبر أكثر من نزلات البرد أو COVID-19.





يمكن أن يكون التهاب الحلق أيضًا من أعراض الأنفلونزا ، والتي يمكن أن تكون مصحوبة بحمى وقشعريرة وإرهاق. ومع ذلك، إذا كنت تعاني من ألم شديد في الحلق، فمن المستحسن دائمًا زيارة الطبيب.