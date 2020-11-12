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منوعات

مضاد من بيض الدجاج.. قطرات للأنف تحمي من فيروس كورونا

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 01:22 م
صدى البلد
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نهى حمدي
زعم العلماء أن قطرات الأنف المصنوعة باستخدام الأجسام المضادة لفيروس كورونا المأخوذة من بيض الدجاج يمكن أن تعطي مناعة قصيرة الأمد لـ Covid-19.

يصنع الدجاج أجسامًا مضادة للعدوى تمامًا كما يفعل الإنسان ، كما توجد المواد الكيميائية المقاومة للعدوى بتركيزات عالية في بيضها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

يستخدم الباحثون الطيور لإنتاج أجسام مضادة لفيروس كورونا سريعًا ويستخلصونها من صفارها على أمل أن تتمكن من مساعدة البشر، ويعتقدون أنه إذا تم دمج الأجسام المضادة للدجاج في رذاذ أو قطرات الأنف ، فيمكن أن توفر حماية قصيرة المدى من Covid-19.

يعتقد الخبراء أن قطرتين بالأنف كل أربع ساعات وتوفر مناعة مؤقتة في المواقف عالية الخطورة، كما يتصورون أن استخدام المواد الكيميائية المشتقة من الدجاج عند الصعود إلى الطائرة أو دخول منطقة مزدحمة أو من قبل العاملين في مجال الرعاية الصحية أثناء العمل.

لا يوجد حاليًا أي دليل على أن الأجسام المضادة للدجاج تقاوم فيروس كورونا لدى البشر حيث أن الدراسة مستمرة ، وتضم 48 مشاركًا، فيما يتميز استخدام بيض الدجاج كمصدر للأجسام المضادة بأنه سهل وغير مميت ورخيص الثمن.

كما يعتبر الحصول على الأجسام المضادة من دم الأنواع الحيوانية الأخرى ، بما في ذلك البشر ، عملية أكثر صعوبة، وقالت "داريا موشلي روزين" ، العالمة في جامعة ستانفورد التي تقود المشروع ، لـ Science: "هناك فرصة كبيرة".

ومع ذلك ، في حين أن الأكاديميين الذين يقفون وراء المشروع متفائلون بشأن استخداماته المحتملة ، فإن آخرين يشككون أكثر.

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