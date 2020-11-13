الإسكندرية الأعلى إصابة بكورونا .. خبير مناعة يكشف الأسباب

كشف الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن محافظة الإسكندرية تأتي في المرتبة الأولى من حيث عدد إصابات فيروس كورونا ، كما تأتي محافظة مطروح في المرتبة الرابعة، مؤكدًا أن 65% من إصابات فيروس كورونا في مصر ممن يجلسون في أماكن مغلقة وغير جيدة التهوية مع عدم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.



وقال الدكتور مجدي بدران خبير المناعة وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن السلوكيات الفردية والتجمعات الكبيرة جعلت مدينة الإسكندرية الأعلى إصابة بكورونا.





وعلق بدران، أن الإسكندرية عند المصريين عاصمة السياحة الداخلية والعاصمة الأولى فى الصيف، و الازدحام مع غياب التباعد الاجتماعى كارثة صحية.





من إصابات فيروس كورونا في مصر، وذلك لعدة أسباب وهي : وكشف خلال حديثه لـ "صدى البلد"، أن في يونيو 2020 كانت الإسكندرية تحل في المرتبة الثامنة بالنسبة لإصابات فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، وكانت الإصابات تتركز في شرق ووسط المحافظة، ولكن اليوم محافظة الإسكندرية تأتي في المرتبة الأولى من حيث عدد إصابات فيروس كورونا ، كما تأتي محافظة مطروح في المرتبة الرابعة





1- أماكن مغلقة.

2- غير جيدة التهوية.

3- عدم تطبيق إجراءات الاحترازية.

4- غياب التدابير الوقائية

5- المزيد من الأشخاص يتواصلون اجتماعيًا في الداخل مع الأسر والجيران والأصدقاء والمصطافين.

6- الأنشطة الاجتماعية الداخلية وراء ارتفاع مخاطر انتقال للكورونا أعلى بكثير من الأنشطة في الهواء الطلق.

7- انتشار التجمعات الاجتماعية : فى نطاق الأصدقاء والأسر والعائلات الممتدة والحفلات.

8- السلوكيات الفردية العالية الخطورة.





وناشد مجدي بدران، التزامك بتدابير الوقاية يحمى مصر من الموجة الثانية الزيادة فى حالات كورونا، و حتى الآن مصر تراقب وتترصد حالات الكورونا.





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