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الإسكندرية الأعلى إصابة بكورونا .. خبير مناعة يكشف الأسباب

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 07:02 ص
اصابات فيروس كورونا
اصابات فيروس كورونا
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حياة عبد العزيز
كشف الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن محافظة الإسكندرية تأتي في المرتبة الأولى من حيث عدد إصابات فيروس كورونا، كما تأتي محافظة مطروح في المرتبة الرابعة، مؤكدًا أن 65% من إصابات فيروس كورونا في مصر ممن يجلسون في أماكن مغلقة وغير جيدة التهوية مع عدم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وقال الدكتور مجدي بدران خبير المناعة وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن السلوكيات الفردية والتجمعات الكبيرة جعلت مدينة الإسكندرية الأعلى إصابة بكورونا.

وعلق بدران، أن الإسكندرية عند المصريين عاصمة السياحة الداخلية والعاصمة الأولى فى الصيف، والازدحام مع غياب التباعد الاجتماعى كارثة صحية.

وكشف خلال حديثه لـ "صدى البلد"، أن في يونيو 2020 كانت الإسكندرية تحل في المرتبة الثامنة بالنسبة لإصابات فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، وكانت الإصابات تتركز في شرق ووسط المحافظة، ولكن اليوم محافظة الإسكندرية تأتي في المرتبة الأولى من حيث عدد إصابات فيروس كورونا، كما تأتي محافظة مطروح في المرتبة الرابعة من إصابات فيروس كورونا في مصر، وذلك لعدة أسباب وهي : 

1- أماكن مغلقة.
2- غير جيدة التهوية.
3- عدم تطبيق إجراءات الاحترازية.
4- غياب التدابير الوقائية 
5- المزيد من الأشخاص يتواصلون اجتماعيًا في الداخل مع الأسر والجيران والأصدقاء والمصطافين.
6- الأنشطة الاجتماعية الداخلية وراء ارتفاع مخاطر انتقال للكورونا أعلى بكثير من الأنشطة في الهواء الطلق.
7- انتشار التجمعات الاجتماعية : فى نطاق الأصدقاء والأسر والعائلات الممتدة والحفلات.
8- السلوكيات الفردية العالية الخطورة.

وناشد مجدي بدران، التزامك بتدابير الوقاية يحمى مصر من الموجة الثانية الزيادة فى حالات كورونا، وحتى الآن مصر تراقب وتترصد حالات الكورونا.

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