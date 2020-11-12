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حوادث

استخبى في بيت مهجور وضرب نار على الشرطة| مصرع عنصر إجرامي خطير بـ الدقهلية

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:33 م
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
لقى عنصر اجرامى شديد الخطورة مصرعه فى تبادل اطلاق النار مع قوات الشرطة بالدقهلية.


نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية فى تحديد مكان اختباء العنصر الاجرامى الهارب  وشهرته السيد صبري 32 سنه عاطل - مقيم دائرة مركز الجمالية بأمن الدقهلية ( مُسجل سرقات عامة وسبق إتهامه فـى عده قضايا "سرقة بالإكراه ، سلاح ناري ، مخدرات ، عاهة ، ضرب " ومطلوب ضبطه وإحضاره فـى 3 قضايا سرقة بالإكراه )  داخل منزل مهجور بعزبة حافظ دائرة المركز.


​تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية ومجموعات قتالية من الأمن المركزي ولدي إستشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلته بالمثل لإحكام السيطرة عليه خشية تعرض المواطنين للخطر حتى تم إسكات مصدر النيران ، تبين مصرعه وعُثر بجوار جثته على (بندقية آلية و٢خزينة - فرد محلي – 55 طلقة مختلفة الأعيرة – 2 كجم بانجو و1200 جنيه – دراجة نارية بدون لوحات معدنية ) .


و​أخطرت النيابة العامة وتوليت التحقيق وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمواجهة وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة وما بحوزتهم من أسلحة نارية يستخدمونها في فرض سيطرتهم وترويع المواطنين وحماية نشاطهم الإجرامى.

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