صلاح عبد الله يودع مهرجان الإسكندرية السينمائي بكلمات مؤثرة

شارك الفنان صلاح عبدك الله جمهورة عبر حسابة بموقع التواصل تويتر مجموعة من الصور له من حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي.





وكتب صلاح عبد الله على الصور قائلا " ‏وكان الختام مسك الختام لـ6أيام حلوة وجميلة،والآن بطريق العودة بإذن المولى لبيت العيلة،وصباح الخير وتصبحوا على خير وجمعة مباركة ‎#مهرجان_الأسكندرية_السينمائي".





وأقيمت ندوة تكريم الفنان صلاح عبد الله ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته ال36 بحضور عدد كبير من النجوم وهم عزت العلايلي، ومحمود حميدة، وأحمد وفيق، وسلوى محمد علي، والمخرج عمر عبد العزيز، والمخرج مجدي أحمد علي، والإعلامية بوسي شلبي ومدير التصوير محسن أحمد.





و بدأت الندوة التي أدارها الكاتب الصحفي زين العابدين خيري مؤلف كتاب "صلاح عبدالله _مواطن ومواطن ومواطن " بفيلم تسجيلي عن حياته وتنقله بين الأدوار المختلفة بين الكوميدي والتراجيدي.





ومن جانبه قال الأمير أباظة رئيس المهرجان في بداية الندوة "في يناير الماضي وقبل اختيار الفنان صلاح عبدالله للتكريم في الدورة ال36 كتبت على الفيس بوك منشور هذا الفنان العظيم يستحق التكريم وكنت سعيد جدا بمئات التعليقات التي تلقتها على فكرة تكريمه وحب الناس له إلى أن حدثته بشكل رسمي في أغسطس الماضي" .





وتابع أباظة قائلا: "صلاح عبدالله مدرسة خاصة بذاتها قد يكون أقرب لمدرسة الريحاني لكنه بيختلف عنه في حالة تنوع الأدوار التي يقدمها".



