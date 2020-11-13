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تكنولوجيا

عروض الجمعة.. اشتر آيفون 8 بـ 3700 جنيه فقط

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 07:03 ص
عروض الجمعة.. اشتر
عروض الجمعة.. اشتر آيفون 8 بـ 3700 جنيه فقط
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كريم جمال
استطاع هاتف آيفون الذكي الأشهر فى العالم الموازنة بإقتدار بين الحجم الأنيق و الأداء القوي معًا، ليصبح أيقونة الهواتف الذكية ليتهاتف عليه الملايين لإقتناء أحد إصداراته المميزة كهاتف آيفون 8 الأنيق والفائق، ولكن هناك عيبًا واحدًا و هو إرتفاع أسعار منتجات آبل، ومع هذا العرض يمكنك الحصول عليه بنصف السعر تقريبًا.

يتيح لك هذا العرض فرصة شراء نسخة مجددة من إصدار 8 iPhone المميز مقابل  232 دولارًا أمريكيًا فقط، ما يعادل 3700 جنيه مصري، فى لون واحد وهو الأسود سعة 64 جيجابايت.

وبحسب موقع "تك رادار" التقنى، تتيح منصة إيباى الشهيرة للبيع بالتجزئة هذا العرض، و للتذكرة فهاتف iPhone8 متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 14.

وهو الهاتف الذى تم إصداره فى عام 2017 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي، والذى يأتى بشاشة قياس 4.7 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت، وبطارية سعة 1821 ميللى أمبير،

يمكنك شراء نسختك من آيفون 8 باللون الأسود من خلال هذا الرابط.

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