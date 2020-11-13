عروض الجمعة.. اشتر آيفون 8 بـ 3700 جنيه فقط

وبحسب موقع "تك رادار" التقنى، تتيح منصة إيباى الشهيرة للبيع بالتجزئة هذا العرض، و للتذكرة فهاتف iPhone8 متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 14.

وبحسب موقع "تك رادار" التقنى، تتيح منصة إيباى الشهيرة للبيع بالتجزئة هذا العرض، و للتذكرة فهاتف iPhone8 متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 14.

وهو الهاتف الذى تم إصداره فى عام 2017 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي، والذى يأتى بشاشة قياس 4.7 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت، وبطارية سعة 1821 ميللى أمبير،



