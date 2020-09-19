اشتري آيفون 8 بـ 3800 حنيه مصري..عرض السبت

لطالما كان حلم إقتناء هاتف آيفون الذكي يراود الكثيرين من محبيه إلا أن سعره المرتفع يمنعهم من تحقيق ذلك، و لكن مع ظهور أفضل العروض من متاجر التجزئة الإلكترونية الشهيرة، أصبح الأمر فى غاية السهولة، ومن خلال هذا العرض يمكنك شراء آيفون 8 بنصف سعره تقريبًا





وفقأ لموقع "تك رادار" التقنى، يمكن شراء نسخة 64 جيجابايت مجددة من آيفون 8 عبر منصة إيباى الشهيرة، مقابل 240 دولارًا أمريكيًا ما يعادل 3800 جنيه مصرى.





جدير بالذكر أن هاتف iphone 8 قد تم إصداره فى عام 2017 من قبل أبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي، كما أنه متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 13.





كما يأتى iPhone 8 بشاشة قياس 4.7 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت، وبطارية جيدة سعة 1821 ميللى أمبير، مع كاميرا اساسية بدقة 12 ميجابيكسل، و أخري أمامية بدقة 7 ميجابيكسل.



