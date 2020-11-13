أبرزها أمير الشعراء.. 3 ألقاب في حياة الشاعر علاء جانب.. فيديو

قال الشاعر علاء جانب ، إنه من بداية أخذ على التفوق في جميع المراحل التعليمية إلى إنتهائه من من مرحلتي الماجستير والدكتوراه عام 2005.

وأوضح «جانب» أنه حصل على المركز الأول في مسابقة الشعر الكبرى « أمير الشعراء » في دروتها الخامسة وأخذ لقبها، مشيرًا إلى تحقيق 4 مصريين مراكز متقدمة بالمسابقة على مختلف دوراتها إلا أنه المصري الوحيد الذي حقق المركز الأول حتى الآن.





وأضاف أنه خلال تواجده بالمسابقة أطلق عليه أهل الصعيد ومحافظته سوهاج لقب « سهم الجنوب »، كما لقب أيضًا بـ « شاعر الأزهر » لكونه داعمًا للمؤسسة العريقة ومدافعًا عن قضاياها دائمًا، مؤكدًا أن هذه أهم ثلاثة ألقاب يعرف بها.









علاء جانب شاعر مصري معاصر وناقد وأستاذ دكتور بكلية اللغة العربية - جامعة الأزهر- وهو المستشار الثقافي لرئيس الجامعة، ولد ونشأ في صعيد مصر بمحافظة سوهاج، و له عدة دواوين شعرية، بها قصائد فصحى وزجل بالعامية المصرية كما أن له تسجيلات عديدة لقصائده مرئية و صوتية.

حصل الشاعر الكبير على عدد من التكريمات والأدرع من المؤسسات الثقافية بمصر وخارجها، ومن أبرزها: درع وبردة وخاتم وجائزة أمير الشعراء، درع وتكريم الهيئة العامة لقصور الثقافة بمصر، درع جامعة نزوى بسلطنة عمان، أمير الشعراء أحمد شوقي. درع وتكريم وميدالية متحف



