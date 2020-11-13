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منوعات

أبرزها أمير الشعراء.. 3 ألقاب في حياة الشاعر علاء جانب.. فيديو

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 10:30 ص
3 ألقاب في حياة الشاعر
3 ألقاب في حياة الشاعر علاء جانب
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يارا زكريا - عدسة: نور المصرى
قال الشاعر علاء جانب، إنه من بداية أخذ على التفوق في جميع المراحل التعليمية إلى إنتهائه من من مرحلتي الماجستير والدكتوراه عام 2005.
وأوضح «جانب» أنه حصل على المركز الأول في مسابقة الشعر الكبرى «أمير الشعراء» في دروتها الخامسة وأخذ لقبها، مشيرًا إلى تحقيق 4 مصريين مراكز متقدمة بالمسابقة على مختلف دوراتها إلا أنه المصري الوحيد الذي حقق المركز الأول حتى الآن.

وأضاف أنه خلال تواجده بالمسابقة أطلق عليه أهل الصعيد ومحافظته سوهاج لقب «سهم الجنوب»، كما لقب أيضًا بـ «شاعر الأزهر» لكونه داعمًا للمؤسسة العريقة ومدافعًا عن قضاياها دائمًا، مؤكدًا أن هذه أهم ثلاثة ألقاب يعرف بها.


علاء جانب شاعر مصري معاصر وناقد وأستاذ دكتور بكلية اللغة العربية - جامعة الأزهر- وهو المستشار الثقافي لرئيس الجامعة، ولد ونشأ في صعيد مصر بمحافظة سوهاج، وله عدة دواوين شعرية، بها قصائد فصحى وزجل بالعامية المصرية كما أن له تسجيلات عديدة لقصائده مرئية و صوتية.
  
حصل الشاعر الكبير على عدد من التكريمات والأدرع من المؤسسات الثقافية بمصر وخارجها، ومن أبرزها: درع وبردة وخاتم وجائزة أمير الشعراء، درع وتكريم الهيئة العامة لقصور الثقافة بمصر، درع جامعة نزوى بسلطنة عمان، درع وتكريم وميدالية متحف أمير الشعراء أحمد شوقي.


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