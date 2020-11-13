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أخبار العالم

وسائل إعلام عبرية: بومبيو يعتزم زيارة مستوطنات الضفة والجولان

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 10:42 ص
بومبيو يعتزم زيارة
بومبيو يعتزم زيارة مستوطنات الضفة والجولان
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سمر صالح
أفادت وسائل الإعلام العبرية، بأن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، يعتزم القيام بزيارة استثنائية لمستوطنات الضفة الغربية والجولان، خلال زيارته لإسرائيل.
 
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، صباح اليوم الجمعة، إن بومبيو، يخطط لزيارة مستوطنات الضفة الغربية والجولان، خلال زيارته لإسرائيل الأسبوع القادم.
 
وأضافت الصحيفة، أن هذه الخطوة التي يعتزم بومبيو القيام بها، غير مسبوقة، وتأتي خلافا لسياسات وزاراة الخارجية الأمريكية في إدارات سابقة.
 
وبحسب "هآرتس"، بدأت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، بالتعاون مع أمن السفارة الأميركية في القدس، بالتحضير لزيارة بومبيو لمستوطنات الضفة والجولان. 
 
وأشارت الى أن هدف زيارة بومبيو لإسرائيل، هو مناقشة الملف الإيراني، وفرض عقوبات جديدة على إيران، خلال الفترة المتبقية لترامب بالبيت الأبيض.
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