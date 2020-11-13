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حوادث

ضبط مالك مكتبة لتزويره المحررات والأوراق الرسمية في البحيرة

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 01:47 م
المتهم عقي ضبطه
المتهم عقي ضبطه
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مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط مالك مكتبة لقيامة بممارسة نشاط غير شرعى في مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوبة للجهات الحكومية.

أكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام (مالك مكتبة - مقيم بدائرة قسم شرطة أبو المطامير بمحافظة البحيرة – له معلومات جنائية) بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوبة للجهات الحكومية المختلفة (على خلاف الحقيقة) وترويجها على عملائه بنطاق محافظة البحيرة والمحافظات المجاورة من راغبى الحصول عليها، وإتخاذه من المكتبة الخاصة به الكائن مقرها مدينة أبو المطامير وكرًا لتزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.

 عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة قامت مأمورية بإستهداف مقر المكتبة المشار إليه حيث أمكن ضبطه وبحوزته (مجموعة كبيرة من شهادات دراسية بأسماء أشخاص مختلفة - مجموعة كبيرة من السجلات التجارية بأسماء أشخاص مختلفة - مجموعة كبيرة من شهادات الحيازة الزراعية منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد - مجموعة كبيرة من نماذج إستعلام بيانات - مجموعة كبيرة من عقود إيجار أملاك - عدد ( 2 ) جهاز لاب توب - وعدد ( 3 ) وحدة ذاكرة نقالة .. بفحصهم فنيًا تبين أنهم محملين بالعديد من الملفات التى تحوى صور المستندات المضبوطة خالية البيانات ومعدة للتزوير - طابعة ألوان - ماسح ضوئى - ماكينة تغليف).

 بمواجهة المتهم المضبوط أقر بنشاطه الإجرامى وقيامه بإصطناع المحررات بإستخدام الأجهزة المضبوطة.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية.

ضبط مالك مكتبة لتزويره المحررات والأوراق الرسمية في البحيرة
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