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محافظات

محافظ الإسماعيلية ووزير الأوقاف يعقدان مؤتمرا موسعا مع قيادات الدعوة والأئمة

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 01:41 م
صدى البلد
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انجي هيبة


أستقبل اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية الدكتور محمد مختار جمعة والوفد المرافق له من قيادات وزارة الأوقاف صباح اليوم الجمعة بمقر ديوان عام المحافظة فى حضور كلا من المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة والشيخ مجدى بدران وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وذلك خلال الزيارة التى قام بها وزير الأوقاف على رأس وفد من قيادات الوزارة لافتتاح توسعات المسجد الإسماعيلي " مسجد المطافى" أكبر مستجد المحافظة .


تضمن برنامج الزيارة عقد مؤتمرا موسعا مع قيادات الدعوة ومديرى إدارات أوقاف الإسماعيلية بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة تناول بحث ومناقشة عددا من الموضوعات المتعلقة بدور قيادات الدعوة فى توصيل رسالة الخطاب الدينى وتوضيح كافة المفاهيم الخاصة برسالة رجال الدين للمجتمع .


وخلال المؤتمر دعا وزير الأوقاف الى قول الخير والدعوة الى الحكمة والموعظة الحسنة كما تحدث عن الادب فى الحوار مستشهدا بحوار سيدنا ابراهيم وحواره مع والده فى القران الكريم الذى يدل على ادب الحوار .


والاستماع الى اراء الاخرين فان دين الإسلام دين العقل ولابد ان يفكر العاقل قبل ان يتكلم فان كلام العاقل يدل على عقليته، كما ان الكلام يبين عقل العاقل.


وعقب انتهاء المؤتمر اهدى محافظ الإسماعيلية درع المحافظة الى وزير الاوقاف وعقب ذلك توجه الوزير ونائب المحافظ الى المسجد الإسماعيلي لاداء صلاة الجمعة وافتتاح التوسعات بالمسجد.


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محافظ الإسماعيلية ووزير الأوقاف يعقدان مؤتمرا موسعا مع قيادات الدعوة والأئمة
محافظ الإسماعيلية ووزير الأوقاف يعقدان مؤتمرا موسعا مع قيادات الدعوة والأئمة
محافظ الإسماعيلية ووزير الأوقاف يعقدان مؤتمرا موسعا مع قيادات الدعوة والأئمة
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