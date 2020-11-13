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تعليم

24 أساتذا بـ جامعة عين شمس ضمن أفضل علماء العالم

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 01:43 م
أسماء الـ 24 عالم
أسماء الـ 24 عالم
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اعلنت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني عن ادراج ٢٤ من علماء الجامعة ضمن افضل علماء العالم .

قال الدكتور ايمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، ان ذلك جاء ضمن القائمة التي أطلقتها جامعة ستانفورد وهي جامعة أمريكية بحثية خاصة وضمت "أفضل 2٪ من علماء العالم" وعددهم ما يقرب من ‏‏‏١٦٠ ألف عالم من ١٤٩ دولة، اعتمادًا على قاعدة بيانات‎ Scopus td ‎‎ في حوالي ١٧٠ تخصص.

وأوضح أن قائمة الشرف ضمت ٢٤ من علماء جامعة عين شمس الوارد اسمائهم في الرابط التالي:‏ ‏ ‏https://bit.ly/3n6dQ2R

كان الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب ترأس اللجنة الدورية لمجلس القطاع، بحضور وعضوية د. شريف حماد وزير البحث العلمي السابق والعميد الاسبق لهندسه عين شمس ود. أحمد رفعت عميد كلية العلوم الاسبق ود. هشام عزمى الامين العام للمجلس الأعلى للثقافة كأعضاء جدد بالمحلس من الخبراء لمده عامين بالإضافة إلى حضور  الاعضاء الدائمون بالمجلس وذلك بتقنية الفيديو كونفرانس.
 
 
  
   
24 أساتذا بـ جامعة عين شمس ضمن أفضل علماء العالم
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