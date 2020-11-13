Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

لازمت رفعت إسماعيل.. ما هو قانون مورفي في ما وراء الطبيعة

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 02:54 م
من مسلسل ما وراء
من مسلسل ما وراء الطبيعة
Advertisements
أماني إبراهيم
مجموعة من الأقوال  ظل يرددها رفعت إسماعيل بطل سلسلة "ما وراء الطبيعة" في القصص التي كتبها د. احمد خالد توفيق، وانتقلت منها إلى الشاشة خلال المسلسل الذي يحمل الاسم نفسه، وكأنها كانت قواعد يؤمن بها رفعت في الحقيقة وتكون تفسيرا لكل ما يحدث.

هذه الأقوال المأثورة هي " قانون مورفي"، الذي وضعه إدوارد مورفي، مهندس الطيران، الذي وجد أن أي شئ يمكن أن يحدث  بشكل عام لا يحدث بشكل خاطئ، لذلك لا داعى للتساؤل، وبدء في كتابته منذ عام 1949، خلال دراسته للاستجابة البشرية، بعد قيام أحد الفنيين بخطأ في التوصيلات الكهربائية، فغضب منه مورفي قائلا "لو هناك احتمال حدوث خطأ ما فسوف يحدث".

وسمعه حينها المسؤول عن المشروع، وتحولت القاعدة الأولى لقانون مورفي بين العاملين لتقبل الأخطاء، وكان القانون الأول سببا في زيادة معدل السلامة في المشروع وأرجع المسئولون ذلك إلى قانون مورفي.

سرعان ما تسائل الجيع عن هذا القانون وماهيته، حتى تبنته وكالة ناسا ونشرت عنه الصحف والمجلات، وكان حينها مورفي قد شرع في استكمل نظرياته بكابة العديد من القوانين الأخرى، تتسم بالكوميديا السوداء، مستمرا في كتابتها مع ترتيبها.

وهذه هي بعض القوانين الخاصة بمورفي، فالنظرية الأولى: "إذا توفرت الإمكانية لشئ سئ أن يحدث، سوف يحدث"، وهذا القانون يخضع لقانون الاحتمالات بأن كل شئ محتمل الحدوث سيحدث بعد استغراق الوقت الكافي.

ونظرية أخرى، هي "كل شئ يتعطل في الوقت نفسه"، و "إذا تركت الأمور على عواهنها فسوف تنتقل من سئ إلى أسوأ"، و "يستحصيل تحصين أي أمر ضد الأغبياء لأن غباءهم مبدع"، و"لو سار كل شئ على ما يرام فأنت لم تلحظ الخطأ فقط".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

13 سبتمبر.. نظر دعوى بطلان المادة 3 من قانون الأحوال الشخصية

نظر دعوى بطلان المادة 3 من قانون الأحوال الشخصية.. اليوم

ترشيحاتنا

موجود في السخان والدفاية| تحذيرات من غاز مميت يظهر في الشتاء.. تفاصيل

مايسترو.. شيكابالا يرتدي قميص النني في نادي الزمالك| شاهد

تحذير عاجل من الأرصاد السعودية لسكان عدة مناطق

الدولار يخسر 40 قرشا بنسبة 2.5 % أمام الجنيه المصري منذ بداية 2020

التهمه حريق ضخم.. سوق الجمعة يرى النور قريبا على مساحة 30 ألف متر وبتكلفة 300 مليون جنيه

بعد تصريحات والدها.. كيف عبرت أغنية مش مهم عن أزمة بوسي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع زيادة أعداد مصابي كورونا.. خبير مناعة يوضح الأسباب ويناشد بعدم الاستغناء عن الكمامة

عقار فلاجيل .. الاستخدامات والطريقة الصحيحة لتناوله

فخامة وملفتة.. شاهد أجمل فساتين أحلام على المسرح

Advertisements