لازمت رفعت إسماعيل.. ما هو قانون مورفي في ما وراء الطبيعة

مجموعة من الأقوال ظل يرددها رفعت إسماعيل بطل سلسلة "ما وراء الطبيعة" في القصص التي كتبها د. احمد خالد توفيق، وانتقلت منها إلى الشاشة خلال المسلسل الذي يحمل الاسم نفسه، وكأنها كانت قواعد يؤمن بها رفعت في الحقيقة وتكون تفسيرا لكل ما يحدث.





هذه الأقوال المأثورة هي " قانون مورفي"، الذي وضعه إدوارد مورفي، مهندس الطيران، الذي وجد أن أي شئ يمكن أن يحدث بشكل عام لا يحدث بشكل خاطئ، لذلك لا داعى للتساؤل، وبدء في كتابته منذ عام 1949، خلال دراسته للاستجابة البشرية، بعد قيام أحد الفنيين بخطأ في التوصيلات الكهربائية، فغضب منه مورفي قائلا "لو هناك احتمال حدوث خطأ ما فسوف يحدث".





وسمعه حينها المسؤول عن المشروع، وتحولت القاعدة الأولى لقانون مورفي بين العاملين لتقبل الأخطاء، وكان القانون الأول سببا في زيادة معدل السلامة في المشروع وأرجع المسئولون ذلك إلى قانون مورفي.





سرعان ما تسائل الجيع عن هذا القانون وماهيته، حتى تبنته وكالة ناسا ونشرت عنه الصحف والمجلات، وكان حينها مورفي قد شرع في استكمل نظرياته بكابة العديد من القوانين الأخرى، تتسم بالكوميديا السوداء، مستمرا في كتابتها مع ترتيبها.





وهذه هي بعض القوانين الخاصة بمورفي، فالنظرية الأولى: "إذا توفرت الإمكانية لشئ سئ أن يحدث، سوف يحدث"، وهذا القانون يخضع لقانون الاحتمالات بأن كل شئ محتمل الحدوث سيحدث بعد استغراق الوقت الكافي.



