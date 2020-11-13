قافلة الرمد الطبية بمطروح تختتم أعمالها بإجراء 218 عملية جراحية









اختتمت بمحافظة مطروح اعمال قافلة الرمد المتخصصة التى انطلقت تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمستشفيات الضبعة وسيوة ومطروح خلال الفترة من 5 الى 12 نوفمبر الجارى ، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعى وبنك الشفاء وبالتنسيق مع مديرتى التضامن والصحة والجمعية الشرعية بمطروح .









وقامت القافلة بإجراء جميع الكشوفات والفحوصات والعمليات مجانا دون تكلفة المرضى أي نفقات،وبدأت أعمالها يوم الخميس 5 نوفمبرالجارى بمدينة الضبعة ثم تابعت أعمالها يومي 7و8 بمدينة سيوة واختتمت أعمالها أيام 10و11و12 نوفمبر بمستشفى مطروح العام بإجمالي .





وأكد الدكتور محمد علي وكيل مديرية الصحة بمطروح ان القافلة أجرت عدد ٢١٨ عملية رمد داخل قسم العمليات بالمستشفى العام ، وهى ١٧٢ حالة مياة بيضاء ،و٤١ حالة زفرة بالعين ،و٢ إزالة رايش معدني ،و٣ حالة استئصال أكياس دهنية ،كما تم تحويل عدد ٧ حالات للقاهرة لاستكمال إجراءات لعمل زرع قرنية وعدد ٢ حالة انفصال في الشبكية تمت كلها بالمجان بمساهمة بنك الشفاء المصري .





من جانبه وجه محافظ مطروح الشكر لوزارة التضامن الاجتماعى وبنك الشفاء على الجهود المبذولة خلال اعمال القافلة ولجميع الجهات المشاركة بمطروح من أجل تيسير تقديم الخدمة الطبية فى مجال الرمد للمرضى مجانا ، مع الترحيب بتلك القوافل وتذليل كافة العقبات للارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.



