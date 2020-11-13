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محافظات

علاج على نفقة الدولة.. صحة دمياط تنفذ قافلة طبية شاملة بـ السعدية البحرية

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 04:53 م
قافلة طبية
قافلة طبية
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زينب الزغبى
نفذت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية شاملة بقرية السعدية البحرية التابعة لمركز كفر سعد، والتى تأتى ضمن سلسلة القوافل الطبية التى تجرى تباعًا بقرى المحافظة تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان و فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

قال الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، إن القافلة التى تم تنفيذها خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع تضمنت عيادات متنقلة بجميع التخصصات الطبية ومعمل تحاليل طبية ووحدتى للأشعة وصيدلية لصرف الأدوية بالمجا.

واشار إلى أنه تم توقيع الكشف الطبى على ٢١٥٠ مواطن، وتحويل ٢١ حالة منهم لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات.

كما تم إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد ١٠ حالات أخرى، هذا بالإضافة إلى إجراء ٣٥٠ تحليل معملى و ٤٥ أشعة سينية و أيضًا إجراء الكشف بالسونار لـ ٤٢ حالة.
علاج على نفقة الدولة.. صحة دمياط تنفذ قافلة طبية شاملة بـ السعدية البحرية
علاج على نفقة الدولة.. صحة دمياط تنفذ قافلة طبية شاملة بـ السعدية البحرية
علاج على نفقة الدولة.. صحة دمياط تنفذ قافلة طبية شاملة بـ السعدية البحرية
علاج على نفقة الدولة.. صحة دمياط تنفذ قافلة طبية شاملة بـ السعدية البحرية
علاج على نفقة الدولة.. صحة دمياط تنفذ قافلة طبية شاملة بـ السعدية البحرية
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