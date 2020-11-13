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رياضة

اتحاد الكرة يحذف بيان إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 05:52 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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عبدالله هشام
حذفت الصفحة الرسمية لإتحاد كرة القدم المصري بيان إصابة محمد صلاح نجم المنتخب الوطني والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا المستجد وذلك خلال معسكر الفراعنة استعدادا لمواجهة توجو غدا . 

وجاء بيان اتحاد الكرة قبل الحذف كالتالي : أظهرت المسحة الطبية التي أجريت على بعثة منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية.. رغم انه لا يعاني اَي أعراض.. فيما جاءت مسحه باقي أعضاء الفريق سلبية.

وخضع نجمنا الدولي لبروتوكول طبي بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا مع ناديه الإنجليزي ليفربول، إضافة إلي عزله داخل غرفته وأيضا عزل كل المخالطين.

ويخضع نجمنا الي مزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة.

كما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اعادة اختبار كورونا لثلاثة لاعبين من مصر وتوجو 

اشارت معامل وزارة الصحة إلى ايجابية اختبار ثلاثة لاعبين من منتخبي مصر وتوجو التي اجريت لهما قبل مباراة الفريقين غدا .. ومن المقرر أن تجرى اختبارات أخرى للاعبين المذكورين لتحديد موقفهم من المشاركة . 
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