بفستان أبيض.. روجينا تبهر جمهورها بأحدث إطلالة

نشرت الفنانة روجينا، صورا جديدة لها ، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، بإطلالة جديدة.





وظهرت الفنانة روجينا، مرتدية فستان باللون الأبيض يبرز جمال أنوثتها، كما استكملت إطلالتها بالمجوهرات الأنيقة التي تبرز فخامتها.





كما اعتمدت على تسريحة شعر الملموم للخلف للكشف عن جمال ملامحها، فيما برزت ملامحها الجذابة بالمكياج الناعم، المرتكز على الألوان البنية والترابية.





يذكر أن آخر أعمال روجينا مسلسل "أسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبي وأحمد فهمي وعمر السعيد ومعتصم النهار وخالد الشيوي ورانيا منصور وفراس سعيد وشريف سلامة وصبري فواز وأحمد الشامي ونانسي صلاح، وإنتاج صادق الصباح، وتأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل