Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اتحاد الكرة يحظر حساب صحفي إنجليزي بعد نقل خبر إصابة محمد صلاح بـ كورونا

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 07:21 م
محمد صلاح
محمد صلاح
Advertisements
عبدالله هشام
أعرب كريستين والش الصحفي الإنجليزي عن استيائه من تصرف الصفحة الرسمية لـ الاتحاد المصري لكرة القدم بعدما نقل عنهم بيان إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا المستجد وحاول الاستفسار عن سبب حذف البيان . 

ونشر والش عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة بعدما قامت صفحة الاتحاد بحظر حسابه على خلفية نقل خبر إصابة صلاح بـ كورونا مما ادهش الصحفي الانجليزي . 

ويعتبر والش أحد الصحفيين المختصين بمتابعة اخبار ليفربول ويعمل لدي عدد من الصحف والجرائد الاجنبية. 

وفي نفس السياق، كشف مصدر مطلع داخل منتخب مصر سبب حذف اتحاد الكرة المصري بيان إعلان إصابة محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة وفريق ليفربول الانجليزي بفيروس كورونا المستجد من صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وقال المصدر إن الجهاز الفني للمنتخب الأول عبر عن استيائه من إعلان اتحاد الكرة إصابة النجم محمد صلاح بفيروس كورونا دون التأكد من نتيجة المسحة الثانية.

في حين كشف الإعلامي أحمد شوبير خضوع محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي لعمل مسحة ثانية للكشف عن إصابته بفيروس كورونا بعد أن خضع لمسحة اولى وجاءت النتيجة إيجابية. 

وكتب شوبير عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلا: "يا جماعة عشان الموضوع يبقي واضح المسحة الأولى لمحمد صلاح ومعاه ٢ من لاعيبه توجو طلعت إيجابية وتم عمل مسحة تانية وفي انتظار ظهور النتائج".

وحذفت الصفحة الرسمية لإتحاد كرة القدم المصري بيان إصابة محمد صلاح نجم المنتخب الوطني والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا المستجد وذلك خلال معسكر الفراعنة استعدادا لمواجهة توجو غدا. 

وجاء بيان اتحاد الكرة قبل الحذف كالتالي : أظهرت المسحة الطبية التي أجريت على بعثة منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية.. رغم انه لا يعاني اَي أعراض.. فيما جاءت مسحه باقي أعضاء الفريق سلبية.

وخضع نجمنا الدولي لبروتوكول طبي بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا مع ناديه الإنجليزي ليفربول، إضافة إلي عزله داخل غرفته وأيضا عزل كل المخالطين.

ويخضع نجمنا إلى مزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة.

كما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اعادة اختبار كورونا لثلاثة لاعبين من مصر وتوجو.

واشارت معامل وزارة الصحة إلى ايجابية اختبار ثلاثة لاعبين من منتخبي مصر وتوجو التي اجريت لهما قبل مباراة الفريقين غدا .. ومن المقرر أن تجرى اختبارات أخرى للاعبين المذكورين لتحديد موقفهم من المشاركة .
اتحاد الكرة يحظر حساب صحفي إنجليزي بعد نقل خبر إصابة محمد صلاح بـ كورونا
اتحاد الكرة يحظر حساب صحفي إنجليزي بعد نقل خبر إصابة محمد صلاح بـ كورونا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة محمد صلاح بـ فيروس كورونا

بعد إصابة صلاح بـ كورونا.. تعرف على نتيجة مسحة لاعبي المنتخب

كورونا يبعد محمد صلاح عن مواجهتي توجو في أمم إفريقيا

تظاهرة دعم ومحبة من رواد تويتر لـ محمد صلاح بعد إصابته بـ كورونا

اتحاد الكرة: إيجابية اختبار كورونا لـ ثلاثة من لاعبي مصر وتوجو

اتحاد الكرة يحذف بيان إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

مصطفى محمد يقفز ورمضان صبحي يتصدر.. ترتيب اللاعبين من حيث القيمة التسويقية

رصاصة طائشة تصيب امرأة حامل في التاسع أمام زوجها.. تفاصيل

كتاب جديد لـ أوباما يكشف موقف بايدن من اغتيال بن لادن

بلدي الثاني.. دنيا عبد العزيز تنشر صورتها في سوريا

صراع مرير لمدة 222 يوما.. لحظة عودة صاحب أطول فترة معاناة من كورونا في بريطانيا لعائلته

أخبار الفن.. الموت يفجع محمد صبحي.. أبرز الأزمات في حياة بوسي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات فولكس فاجن تيجوان volkswagen tiguan 2021 .. صور

كاميرا مراقبة ترصد لحظة اقتحام لصوص لمنزل وسط صرخات سكانه في بريطانيا

مواصفات بورش كايين porsche cayenne s موديل 2020 .. صور

Advertisements